曾同框陳水扁！「國民女婿」羅一鈞19年前青澀照曝光
國內本土疫情嚴峻，每日下午14時的中央流行疫情指揮中心記者會成民眾最關注的焦點，其中醫療應變組副組長的羅一鈞，近日更被封為「國民女婿」，高雄市議員陳致中翻出19年前，羅一鈞自願前往非洲邦交國馬拉威參與醫療人道外交工作時，與時任總統陳水扁的陳年合照，陳水扁隨後也在翻找後發現，這張同框照片，是出自第101期總統府阿扁電子報，時間為2002年7月6日。
記者林莞茜／綜合報導
2021-06-29 15:47:47
陳致中首先在臉書上曝光一張黑白照，說明這是2002年7月時任總統陳水扁在訪問非洲邦交國馬拉威留下的照片，陳表示，當年當地聞愛滋色變，但合照裡頭站在右邊這位年輕醫師卻自願前來，充滿熱情抱負的史懷哲精神，他是當年台灣駐馬拉威醫療團的外交替代役，更是防疫這段時間，我們每日在指揮中心疫情記者會上所看到的羅一鈞副署長。
此照一出引起婆媽暴動，陳水扁也在翻找照片中，發現這張合照原來是出自第101期總統府阿扁電子報－阿扁行腳的文章《醫療外交的先鋒-羅一鈞》，兩人合體時間為2002年7月6日。
陳水扁補充，外交替代疫是他在2000年8月結束中美洲與非洲6個友邦國家國是訪問後所倡議。羅一鈞則是2001年第一屆36位外交役男之一，派駐有「非洲溫暖之心」之稱的馬拉威姆祖祖醫療團服務；2002年7月他二度訪問非洲，也是第一位到訪馬國的台灣總統，特地向最辛苦最偉大的「台灣史懷哲」羅一鈞等致敬感謝，當年的伴手禮是台灣泡麵。
在2003年全民台灣抗SARS之後，陳水扁在美國建議下，設置防疫醫師，2008年7月，羅一鈞考取防疫醫師，再度展現他對公衛的高度熱情，曾任首席防疫醫師。
陳致中也回憶，羅一鈞這位學霸醫師放棄高薪的道路，先前在非洲參與醫療人道外交工作時，他就立志未來要在感染科領域發展，10幾年過去了，從愛滋病、伊波拉到新冠肺炎，羅一鈞醫師的故事、無數跟他一樣在第一線打仗的醫護人員的形影，讓我們在疫情黑暗中看見台灣人奉獻自己而為彼此綻放的光。