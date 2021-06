一度被下架 29萬人臉書社團新竹爆料公社強勢回歸

新竹地區最大的地方性臉書社團「新竹爆料公社」,社員人數多達29萬餘人,6月14日無預警「被消失」下架,不少看不到社團貼文的的社員一片哀嚎,社長Harry Chang一度緊急另創新團搶救,但臉書在6月24日就讓原「新竹爆料公社」重新上架,鬆了一口氣的Harry Chang在社團發文:「感謝FB大神!」

Harry Chang說,「新竹爆料公社」於6月14早上8點被臉書系統無預警下架停用,被停用的原因竟然是社團發布了「新竹國軍醫院護理師遭家屬欺壓」報導以及另一則法院判決報導的兩條新聞連結,不料就此造成29萬人社團從此消失,實在令他不知所措,當時他只能循正常管道說明申訴外,並請熟悉臉書的朋友協助溝通,才讓這個他經營了5年的社團重新回來了。

「新竹爆料公社強勢回歸了!」這個臉書社團的成員多達29萬餘人,是新竹地區最大的臉書社團,社員們看到熟悉的介面重回眼前後,紛紛按讚、簽到,展現他們對這個社團的向心力。

Harry Chang在「新竹爆料公社」宣示回歸的貼文中說:「

感謝美國FB大神

、

感謝馬克祖克柏

、

感謝台灣FB公司

,感謝您們的明察秋毫,幫忙恢復了29萬人

新竹爆料公社

的權限,

讓舊新竹爆料公社能重新上架

,還了本社一個清白,也讓大新竹鄉親們未來能繼續利用新竹爆料公社這個平台,為大新竹的公平正義與弱勢發聲!感謝FB跟老天爺沒有放棄新竹爆料公社,這個世界還是有天理公道的,社長真的由衷萬分感激FB願意還本社一個清白。I really appreciate that Facebook kindly help me to return back the administrator authority of this Facebook group.」

Harry Chang也感性的說,

感謝舊「新竹爆料公社」全體社友、更感謝發現舊社被下架後又馬上加入新社,給予新社及社長支持鼓勵與安慰的所有人、要感謝的人實在太多,千言萬語都無法道盡他的感謝,之後會更用心經營社團成為大新竹地區最有效率的言論交流平台來回報大家。