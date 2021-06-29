恒松祐里複製《AV帝王2》復古造型　拍出80年代火辣美感

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恒松祐里7歲進入演藝圈，笑說：「我是從沒有記憶開始就進入這一行！」透露當時僅抱持去補習班學才藝的心情受訓，演到高中才有了「對工作負責任」的意識。她19歲出演漫改電影《虹色時光》，裡頭飾演陰暗面極深的角色，回憶當時，恒松祐里笑說：「周圍所有的人都給我『不認真演的話是絕對演不好』的感覺，所以我很努力去演，過程中我被導演罵很慘，我因為這樣覺得要更加成長，也不能說非常辛苦，但這是改變我很大的契機。」
恒松祐里近期擔任《AV帝王2》要角，飾演的乃木真梨子因對人生感到無趣，為了追求刺激而踏入AV產業，劇中有許多大尺度的床戲場面。問起拍攝最具挑戰跟擔憂的部分，她表示：「一般的劇我都可以演，不會多做考慮，但這次很多床戲，我滿煩惱的，我看完劇本跟第一季之後，我心裡是滿想演的，跟家人討論完家人也是支持我，不過我就想到將來的家人，如果我結婚後，因為我演過這樣的戲劇，對家人有沒有影響？我真的滿煩惱的！」也因為拍攝該作品，她對從事AV產業的人大改觀，以尊敬的態度看待每一份工作。
因《AV帝王2》是講述昭和時期的故事，恒松祐里在即將推出的寫真書中，就以復古為造型主題，她說：「寫真裡昭和的造型，靈感是從《AV帝王2》來的沒錯，我自己是1998年平成出生，這些對我來說都很新鮮，不知道那時的人頭髮為何要梳這麼高，嘴唇還要先畫好唇線再塗顏色，因為現在的人化妝講求快速自然，我覺得那時候的人很花時間在妝髮上，對美的意識都好高。」
童星出身的恒松祐里，戲路風格以充滿朝氣的角色居多，在日劇《朝5晚9》中飾演女主角石原聰美的妹妹廣為人知。她希望藉由《AV帝王2》，顛覆觀眾對自己的形象，「因為我很少演這麼女性的角色，透過這次的演出，希望大家對我印象，也是可以很氣質優雅的。我的寫真書裡，有很多昭和時期的造型，我覺得自己滿適合80年代的妝髮，希望以後有機會也可以演看看這年代的角色」。《AV帝王2》一、二季全集可至Netflix收看。