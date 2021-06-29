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扯斷台劇女神衣服　張哲豪「身體太誠實」糗道歉

▲張哲豪搭檔楚宣不慎起生理反應。（圖／民視）
▲張哲豪搭檔楚宣不慎起生理反應。（圖／民視）

記者羅凌筠/台北報導

2021-06-29 16:04:54｜2021-06-29 16:12:23

34歲張哲豪在民視《黃金歲月》飾演飯店小開「高紹偉」，和台劇女神楚宣組成CP，張哲豪今（29）日受訪透露，一場扯斷楚宣衣服的親密戲，張哲豪沒穿衣服，跌在衣不蔽體、羞遮身軀的楚宣身上，他不小心有生理反應，連忙向楚宣道歉：「抱歉我不是有意的，姊太有魅力了。」楚宣又好氣又好笑翻了白眼，嬌俏瞪他：「你再說看看。」

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▲張哲豪（左）覺得楚宣很有氣質。（圖／民視）
▲張哲豪（左）覺得楚宣很有氣質。（圖／民視）
張哲豪從民視除夕節目一見楚宣，就覺得她是氣質美女，沒想到新戲就跟女神配對，第一次見面拍吻戲，張哲豪借位15次不敢真吻，導演也看不下去：「你這個笨蛋，給你這麼多次機會都不親。」張哲豪說這檔戲挨譙美女配「蟾蜍」，毒舌評論看了很受傷，「被說醜久了有自卑感」，像是楚宣拍親密戲時笑場，張哲豪還道歉：「對不起我沒有Gino、傅子純那麼帥。」楚宣摀臉解釋：「不是因為你醜，是太近了我害羞。」這番話讓他好感動，笑說：「我可能是姊控。」

▲張哲豪苦惱漏尿求助泌尿科。（圖／民視）
▲張哲豪苦惱漏尿求助泌尿科。（圖／民視）
張哲豪詮釋富二代靠想像，他的爺爺在60年代是南部望族，被傭人竊走保險箱30萬元後家道中落，到他這代家境只算小康，所幸爸媽支持他走演藝圈，拍戲12年，張哲豪邊在餐廳打零工，做菜、洗碗維持生計，身體飽受漏尿、口腔灼熱症所苦，常常褲子滲尿「下面濕一片」，走進攝影棚就默默去拿吹風機吹乾褲子，他看泌尿科檢查攝護腺都正常，推測是壓力過大導致自律神經失調所致，尤其是2019年他的3部電影《盲人律師》、《樂園》、《疑霧公堂》提名金馬獎0入圍，讓他消沉好一陣子，吃安眠藥才能入睡。

雖然被罵「蟾蜍」，但張哲豪女友都是天仙級，大學時他沒和北藝大同學連俞涵在一起，而是將初戀獻給劇設系系花，上一段戀情是交往24歲「台灣小姐」選美佳麗，張哲豪笑說對方脾氣不受控，一不小心講錯話就惹她發飆、拿東西丟他，有次前女友搜出一條內褲質問：「這是誰的？」吵到後來張哲豪也發瘋：「不是我的，不信我燒給你看。」後來才發現那是張哲豪拍全裸藝術片防走光的貼身衣物，他嘆：「她年紀小有很多不安，需要我去陪伴安撫，久了也累了。」斬斷這段1年感情後他已單身2年。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

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2021-06-27-2021-07-01

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滿意，自行居家檢疫風險太大
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