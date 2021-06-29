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影／解析台灣性產業史　老司機公開心照不宣的秘密

▲性產業究竟有什麼不為人知的祕密。(圖／cheap授權)
▲性產業究竟有什麼不為人知的祕密。(圖／cheap授權)

影像中心/綜合報導

2021-06-29 18:00:00

性產業雖未在台灣合法，然而不時卻在新聞版面上出現，意味著性產業即使是非法經營，也會因顧客的生理需求而冒險存在，YouTube頻道「cheap」特別分享性產業在台的發展史，解析這神秘的地下產業。

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台灣的性產業最早從日治時期之前就存在，二戰後國民政府來台初期全民禁娼，然而卻發現禁娼導致更多治安問題，逐設立公娼由政府統一管理，但在2002年後，民間團體開始向政府抗爭，又回到全面禁娼的日子，而在2011年大法官釋憲後，在性專區內進行性交易即不違法，然而政治人物多擔心會被貼上色情標籤，至今仍未有縣市設立性專區，

▲性產業的各時期發展
▲性產業的各時期發展。(圖／cheap授權)
因為沒有正式成立性專區，不少非法的性交易場所與事件層出不窮，常聽見「豆干厝」、「鐵支路」即性交易場所的代名詞，店內常有許多來自如中國、越南等不同國家的女子，他們藉由假結婚的名義來台，實則從事賣淫工作，有些性產業則藉由美容業等名義包裝，如「小吃部」、「按摩店」，甚至還有稱為「皮條客」、「三七仔」的仲介，向客人介紹小姐，經過顧客確認後，擔任車伕直接帶小姐到顧客住所從事性交易，隨著現在的科技進步，社群媒體的發達，也讓顧客可以直接從網路上挑選性服務的對象，因為藏身網路，也令管理機關必須加強更多的管理辦法。(影音編輯：張鈞瑞)

▲許多不同國籍從事性交易的女子，透過假結婚真賣淫方式來台。
▲許多不同國籍從事性交易的女子，透過假結婚真賣淫方式來台。(圖／cheap授權)
▶感謝授權：cheap

原始影片：https://youtu.be/y_KiE76bSn8

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是，應該比照口罩，全面徵用
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2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
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不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
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