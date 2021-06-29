反制中國航艦　國軍多方位打造航艦殺手

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2012年，宜蘭龍德造船廠贏得海軍高效能艦原型艦合約，建造沱江級巡邏艦原型艦，2018年7月沱江艦完成雄三實彈射擊，並精準命中靶艦。經過多年戰術評測，龍德造船廠於2018年11月間得標高效能艦艇後續艦3艘與布雷艇4艘建造案，量產型沱江艦3艘總預算164億元。
沱江級艦最大特色為穿浪雙船體設計，船體具備雷達匿蹤設計。量產型沱江級艦噸位700噸，原型艦則為600噸，最高航數30節，搭載武器包括美製方陣快砲、雄風二型反艦飛彈8枚、雄風三型反艦飛彈4枚，另外有一門雷達匿蹤構型的76快砲。量產型沱江級艦加裝俗稱「海劍二」的艦射型天劍二型中程防空飛彈16枚，而原型艦並沒有防空飛彈設置。
2019年5月16日，民進黨立委蔡適應在質詢時詢問，沱江艦配備的雄二與雄三飛彈等武器，空間、武力能不能達到「航母殺手」？當時海軍參謀長敖以智中將答覆說，沱江艦上空間足夠，當「航母殺手」沒有問題。2019年5月24日，蔡英文總統親自主持高效能艦後續艦首艘艦開工典禮，她稱讚能夠攜帶雄二與雄三飛彈的沱江艦「船體小、火力強！」
事實上，單靠一艘高效能艦難以穿透共軍航艦防護網，重創航艦戰鬥群，海軍預計建造6艘量產型沱江艦，期盼靠著狼群戰術，搭配在空戰機引導發射反艦飛彈，以飽和式攻擊模式，癱瘓敵軍戰力。
雄三飛彈創另類戰績
在完成雄風二型反艦飛彈研發後，中山科學研究院於1980年代開始進行使用衝壓發動機的反艦飛彈研發，2007年10月國慶中正式公開雄風三型反艦飛彈，之後多次測評成功擊中靶船。不過，2016年7月1日，海軍金江軍艦誤發射雄三飛彈，從左營軍港發射擊中澎湖外海的我國籍漁船，造成船員1死1傷。
雄三飛彈第一批量產150枚，射程150公里，2016年民進黨政府上台後開始進行增程型雄三飛彈研發，傳出批准生產60枚射程400公里的。雄三飛彈能夠超音速飛行，增添艦艇近迫防衛武器與艦載機的攔截難度。為了嚇阻共軍航艦，印太周邊國家紛紛發展超音速反艦飛彈，除我國雄三飛彈外，還有印度與俄羅斯聯合研製的布拉莫斯（BrahMos）超音速反艦飛彈、日本ASM-3空射型超音速反艦飛彈，能夠由航空自衛隊F-2戰機發射。
潛艦水下嚇阻
1982年福克蘭戰爭中，英軍潛艦擊沈阿根廷貝爾格拉諾將軍號，讓阿根廷海軍航艦「5月25日號」航艦戰鬥群嚇得不敢出港作戰。因此潛艦除了反封鎖外，也可視為攻擊性武器。我國為四面環海的海島國家，面對周遭國家的軍事威脅，水下戰力卻極為薄弱，僅有4艘傳統動力潛艦，其中2艘茄比級潛艦無法發射魚雷，僅具備訓練能力。
海軍原本堅持外購潛艦，但是始終沒有下文，海軍終於態度放軟，同意國艦國造。2016年12月海軍與台船簽約，執行潛艦國造第一階段合約設計與裝備試研製作業，以493.6億元預算打造自製潛艦，經過立院3次秘密專案報告後，海軍選定去(2020)年11月24日動工建造原型艦，預計2024年下水，2025年展開海試，預計生產6到8艘2500噸至3000噸的傳統動力潛艦。
國防部智庫國防研究院報告曾指出，目前籌建中的潛艦艦隊將可對解放軍航艦戰鬥群構成威脅，潛艦深藏海底即可發揮相當嚇阻作用。