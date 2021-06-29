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恒松祐里「登大人場面」超羞　靠泡菜豬肉醞釀《AV》前戲

▲恒松祐里為《AV帝王2》要角，劇中有不少大尺度床戲。（圖／恒松祐里IG）
▲恒松祐里為《AV帝王2》要角，劇中有不少大尺度床戲。（圖／恒松祐里IG）

記者陳雅蘭/台北-東京連線報導

2021-06-29 16:38:31

日本22歲女星恒松祐里，近期出演熱門影集《AV帝王2》（又譯：全裸監督2）知名度大開，她今（29日）接受台灣媒體視訊訪問，透露山田孝之戲裡戲外的有趣故事，不但會自己加2倍以上的台詞，拍吻戲前也不避諱「氣味」，大口享用泡菜炒豬肉，甚至邀約她一起吃，這樣拍吻戲彼此就不會尷尬。

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▲恒松祐里劇中飾演追求刺激的通女性。（圖／Netflix）
▲恒松祐里劇中飾演追求刺激的普通女性。（圖／Netflix）
恒松祐里擔任《AV帝王2》要角，飾演的乃木真梨子因對人生感到無趣，為了追求刺激而踏入AV產業，劇中有許多大尺度的床戲場面。問起拍攝最具挑戰跟擔憂的部分，她表示：「一般的劇我都可以演，不會多做考慮，但這次很多床戲，我滿煩惱的，我看完劇本跟第一季之後，我心裡是滿想演的，跟家人討論完家人也是支持我，不過我就想到將來的家人，如果我結婚後，因為我演過這樣的戲劇，對家人有沒有影響？我真的滿煩惱的！」

她表示山田孝之戲份重，在片場沒時間與其他人多做交流，自己常冒出「我到底可不可以跟他說話？」的小劇場，儘管如此仍能發現前輩有趣的一面，透露山田孝之第六集擺爛的場面是「即興發揮」，更自加2倍以上劇本沒有的台詞；有一次要與他拍吻戲前，當天的菜單有泡菜炒豬肉，恒松祐里擔憂味道重，會影響與對方的互動，結果轉頭一看，山田孝之已經大口享用，「我肚子真的很餓，不知道到底要不要吃，結果山田孝之說：『一起吃啊，等等拍就沒有問題了！』然後大家就一起吃了。」

恒松祐里拍完《AV帝王2》後，對AV產業有不一樣的見解，她表示：「我拍這部作品拍了半年，我從來沒演同一個角色這麼久過，能參加這樣大的作品，對我來說增加了不少自信心，也成為了我成長的關鍵。對於AV產業，我還沒拍時，在看過第一季後，對這產業有很多改觀，原來大家是抱持這樣的熱情在拍AV的工作。」

其實恒松祐里2016年曾來台拍攝網路微電影《說不出的那句話》，對於當時的印象，她笑說目前記得的中文只有「我不會講中文，我是日本人！」也對台灣的美食印象深刻，「台灣是我第一個出國的地方，那時候只拍攝了一週，每天都很快結束工作，然後很常去吃小籠包跟剉冰，記憶幾乎都跟吃有關！」她期許疫情趕快過去，這樣就有機會再來台旅遊，也喊話粉絲疫情間忍耐一下，「現在全世界都很辛苦，請大家一起努力，在家時，也可以看看我的作品喔！」《AV帝王2》一、二季全集可至Netflix收看。

▲▼恒松祐里（上圖左，下圖）在《AV帝王2》中有大尺度的表現。（圖／Netflix）
▲▼恒松祐里（上圖左，下圖）在《AV帝王2》中有大尺度的表現。（圖／Netflix）
▲▼恒松祐里（上圖左，下圖）在《AV帝王2》中有大尺度的表現。（圖／Netflix）
▲▼恒松祐里的寫真走復古路線。（圖／雅慕斯娛樂、恒松祐里IG）
▲恒松祐里長相甜美。（圖／雅慕斯娛樂、恒松祐里IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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