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緬甸19歲少女遭軍警槍殺　當局稱染疫下令立即火化

▲緬甸一名少女遭到軍警無故槍殺，當局宣稱少女染疫，下令將少女遺體立即火化。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲緬甸一名少女遭到軍警無故槍殺，當局宣稱少女染疫，下令將少女遺體立即火化。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-29 16:39:02｜2021-06-29 16:39:05

緬甸軍政府自2月發動政變之後，屢屢傳出軍警槍殺害民眾的事件。實皆省卡萊鎮一名19歲少女近日遭到軍警無故射殺之後，當局宣稱少女感染新冠肺炎（COVID-19），下令將少女遺體立即火化。

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根據《今日緬甸》（Myanmar Now）報導，24歲男子Salai Ngun Naing Pan6月23日晚上騎摩托車，載著一名19歲少女Mai Nuam Za Thiang外出，途中遭到軍警開槍，男子胸口中彈當場斃命，少女則是大腿中彈身亡。

女孩家屬表示，隔天下午抵達軍事醫院，才知道少女死亡的消息。家屬表示，驗屍報告指出少女的死因是失血過多致死。當局將遺體密封之後，返還給家屬，並且聲稱少女染疫，必須立即火化。

家屬表示孩子生前相當健康，並沒有出現任何新冠肺炎的症狀。「我認為當局想要隱瞞事實，所以才會用染疫為由」家屬指出當局僅給他們報告，以及看孩子的臉，逼迫他們接受染疫的說詞。

最後少女的遺體被運到當地火化，而這名少女才剛從高中畢業準備考大學。

另一名被槍殺的男子Salai Ngun Naing Pan，遺體則是被遺棄在柏油路附近的小巷中，24日上午才被家屬發現。家屬表示遺體是被拖行至小巷當中，路上還有大片的血跡。

位於實皆省西部的卡萊鎮是最早對軍政府政變發動抗爭的城鎮之一，而在抗議政變的同時，卡萊也在努力抵抗新冠肺炎疫情。緬甸軍政府在6月初下令封鎖卡萊等地區，根據當地媒體報導，卡萊已經有大約100人死於新冠肺炎併發症。

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