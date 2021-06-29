北市逐步恢復夜市營業　柯文哲：要顧慮停業就沒飯吃的人

新冠肺炎疫情在台灣持續蔓延，台北市三級警戒至今已經近一個半月，近日北市府將針對除了萬華區以外的夜市以及市場攤商逐步復業。台北市長柯文哲29日在北市防疫記者會上表示，防疫跟經濟還是要維持平衡，領薪水的人還是要顧慮到那些停業界沒飯吃的民眾。





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柯文哲表示，科學上來說新冠肺炎的主要傳染途徑，多數還是以飛沫傳染為主，所以脫下口罩吃飯講話其實才會危險，因此在攤商復業的原則上，仍舊以外帶、不群聚為原則。而且停業時間已經長達一個半月，生意不會馬上就回籠，因此初步決定先開放1/4的攤商先營業，且以「不用脫下口罩就能完成交易」的攤商為主。





柯文哲強調，許多行業是每個月固定領薪水的，所以可能沒辦法體會那些停業就沒飯吃的民眾。柯文哲坦言，三級警戒至今攤商們停業停了45天，應該已經達到極限了，作為政府還是要在民眾存活問題與防疫之間取得平衡。





柯文哲說，如果是疫情熱區的市場攤商或夜市，先由該市場自治會向北市市場處遞交防疫計畫書，再來討論如何進行復業。而疫情較不嚴重的區域則可以自主復業，但第一階段仍維持以1/4的攤商復業為限，過程中台北市政府也會監看疫情的變化，再進行相關調整。



