高市鳳山某大樓驚傳陽性個案　市府緊急召回大樓住民採檢

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高市鳳山區1棟大樓驚傳有新冠肺炎確診病患，高市府衛生局今天下午2時許，會同警方前往局針對大樓67戶住戶展開逐戶清查，並陸續通知住戶返家，讓住戶立即執行CPR檢測，並針對隔壁2棟大樓接觸者，現場就地執行快篩後，將派車住戶送至檢疫旅館安置，目前感染源排除來自屏東，副市長林欽榮也前來指揮，現場拉起封鎖線，大批警力現場警戒中。
潘炤穎表示，今天上午是實驗室發布有檢驗陽性個案，雖然還未公布確診，但為需掌握時效、釐清時序，必須盡快確定防疫，經清查該陽性個案所住大樓60戶有150多人，在警方協助下召回，要做PCR檢測，等到結果出爐會依規定分送防疫旅館內，為避免可能的群聚感染，需做出必要的對應作為。
陳其邁也表示，終結疫情關鍵還是在於施打疫苗，高雄市採取65歲前都採取風險層級來管控，目前規劃7月1日上午拿到疫苗，當天下午先補打75歲以上長輩，共有九處，7月2至4日為72至74歲長者來打疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。