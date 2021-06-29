入境普篩每人至少能做兩次？陳時中：14日後效果更佳
因應印度變種變毒株侵台，指揮中心上周宣布入境將全面普篩，不少人認為陳時中「打臉」自己從去年到現在一貫的防疫政策，另外也有地方首長指出，目前的篩檢量能大到每個人都能普篩兩次，指揮中心指揮官陳時中今（29）日說明，要如何採檢牽涉到風險和管理問題，因此還是採少量入境採檢，否則都在14天採，中間發病也驗得出來。
記者黃仁杰／台北報導
2021-06-29 17:10:09
陳時中說明，目前的檢驗大的量能到每日12萬多次，跟以前比現在不會不足，但到底怎樣採檢，牽涉到移動的風險跟管理問題，大部分採用高風險國家入境再採，或是有症狀才採，可能性比例高，否則都在14天採檢，如此中間有發病也採得出來，
另外，以前困難是需要到居家檢疫裡面的住宅中採檢，檢驗量能有，但要讓醫療量能到家戶採檢不可能，如果是到定點採檢，中間要採移動出來風險也高，之所以現在規定要入住集中檢疫所，因為有護理人員站，在安排採檢上比較能夠顧慮到醫護量能，否則調動醫生去有他困難，另外要把人往外移多了一點風險。
陳時中強調，每個政略有優劣點，要考量相關風險跟成本效益去做事情，執行面上有一個這樣的風險存在。
另外針對北市府喊出「微解封」政策，讓餐飲業服務業有辦法營業，陳時中則回應，在三級管制並沒有要餐廳關閉，只是禁止內用，就有些地方因應疫情管理，有些地方停業等等，現在是說不內用，當然可以外帶，根據地方政府根據需要去適當安排。
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