變種病毒襲枋山　蘇貞昌視察讚：潘孟安領導縣府應對很好

Delta變種病毒入侵，屏東爆發新疫情全國關注。行政院長蘇貞昌今（29）日下午回到其故鄉屏東，計畫一連視察楓港善餘村疫苗施打站、枋山地區農會芒果集貨包裝場及枋寮醫院。針對中央是否派員進駐屏東，蘇貞昌說，中央與地方第一時間起就互相合作，屏東隔壁的高雄市，也大力幫忙，病毒疫情獲得相當好的控制，但仍不能掉以輕心，呼籲國人要繼續做好防疫措施。

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由於變種病毒的疫情，最早的群聚是在屏東縣枋山鄉的楓港、善餘兩村傳開，蘇貞昌下午視察的首個行程，就到此視察疫苖施打情形。視察前被問及，中央是否會派員進駐屏東等問題，蘇貞昌說，Delta病毒來勢洶洶，在屏東枋山地區發現一發現，他第一時間就召開專案會議，並且當場就跟屏東縣長潘孟安電話連絡，清楚瞭解狀況，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也立刻和屏東視訊會議，自己也派指揮中心醫療應變組副組長王必勝趕到屏東和潘孟安共同討論。

蘇貞昌說，潘孟安與縣府團隊做得很好，應對病毒積極有效，4天下來篩檢4000多人都呈陰性，相關疫調等地方中央都配合很好，高雄市長陳其邁也就有關集中檢疫等幫忙，由此可見，只要大家一起合作，很快病毒就獲得相當好的控制。

蘇貞昌強調，即便如此，仍不敢掉以輕心，還是要呼籲國人，變種病毒肆虐下，隨時都會有各種狀況，一定要做好指揮中心的指引，希望大家都從本身做起，才可以保護自己保護家人，讓疫情獲得最好控制，早日恢復正常生活。