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巷仔內／中國航艦技術未成熟　戰力僅美軍6成

▲2019年12月17日，中國首艘國產航艦山東號於海南島三亞交艦服役。（圖／中國大陸國防部）
▲2019年12月17日，中國首艘國產航艦山東號於海南島三亞交艦服役。（圖／中國大陸國防部）

記者呂炯昌／特稿

2021-06-29 19:02:12｜2021-06-29 19:27:46

長期以來，聯合國安理會五個常任理事國中，僅中國沒有航空母艦，基於懷抱大國夢想。在經濟改革開放獲得成效後，北京戰略決策者積極打造航艦戰力，目前已有「遼寧號」和「山東號」2艘航艦服役中，未來恐將打造4個航艦戰鬥群。擁有航艦不只滿足大國夢，更讓中國能夠發展遠洋戰略，與美國爭霸，但是中國航艦戰力還不如美軍成熟，僅有美軍6到7成戰力。

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「軍情與航空網站」總編輯施孝瑋表示，根據目前已知消息，在上海建造的003航艦也跟美軍同樣採用電磁彈射，但是電磁彈射對於操作環境的要求較高，必須維持在無塵的環境，美軍福特級航艦的電磁彈射器就狀況百出，故障率比蒸氣彈射高；中國宣稱它們電磁彈射器使用較穩定的中壓直流電，但是實際效果還有待上艦服役後才知道。

在艦載機部分，中國以仿製俄羅斯Su-33的殲15為艦載機，施孝瑋認為，殲15重量7萬磅，屬於大型艦載機，機身空間大，可以改裝作為電戰機等各種用途，未來共軍的殲15還能用很久。但是解放軍航艦還必須搭配固定翼預警機，未來會搭配空警600擔任艦載空中預警機。

施孝瑋認為，美軍航艦的F-35戰機性能優於殲15，更具備雷達匿蹤能力，雷達反射截面積（RCS）較殲15小，但是共軍海軍也在發展「米波雷達」，能夠偵測隱形戰機的大約位置，讓F-35戰機的匿蹤優勢逐漸喪失。

針對美國與中國航艦的戰力差距，施孝瑋指出，共軍僅有美軍的6到7成戰力，主要還是共軍對於操作航艦經驗不成熟。他分析指出，中國若要犯台，共軍派出航艦到台灣東海岸，搭配台灣海峽西岸的海空部隊，東西夾擊對台灣會構成嚴重威脅。

航艦問世將傳統海戰由傳統艦對艦平面作戰，提升到海空3D立體作戰。美國海軍操作航艦經驗超過一世紀，首艘航艦是運煤船改裝的「蘭利號」（USS Langley CV-1/AV-3），1911年動工、1913年服役，當時僅有英國、日本與美國擁有航艦。二戰期間，美國與日本海軍航艦在太平洋爆發大規模航艦作戰，1942年中途島戰役日本失去航艦優勢後，也失去戰爭主導權。1961年全球首艘核動力航艦「企業號」服役，之後打造尼米茲級(Nimitz Class)核動力航艦。美國現有11艘航空母艦，包括10尼米茲級與1艘福特級（Ford Class），全為核子動力航艦。

▲美國明年將派航艦訪問越南。圖為美國海軍新一代核子動力航空母艦「福特號」。（圖／達志影像／美聯社）
▲美國海軍新一代核子動力航空母艦「福特號」，採用電磁彈射器。（圖／達志影像／美聯社）
 

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