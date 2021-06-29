巷仔內／中國航艦技術未成熟　戰力僅美軍6成

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在艦載機部分，中國以仿製俄羅斯Su-33的殲15為艦載機，施孝瑋認為，殲15重量7萬磅，屬於大型艦載機，機身空間大，可以改裝作為電戰機等各種用途，未來共軍的殲15還能用很久。但是解放軍航艦還必須搭配固定翼預警機，未來會搭配空警600擔任艦載空中預警機。
施孝瑋認為，美軍航艦的F-35戰機性能優於殲15，更具備雷達匿蹤能力，雷達反射截面積（RCS）較殲15小，但是共軍海軍也在發展「米波雷達」，能夠偵測隱形戰機的大約位置，讓F-35戰機的匿蹤優勢逐漸喪失。
針對美國與中國航艦的戰力差距，施孝瑋指出，共軍僅有美軍的6到7成戰力，主要還是共軍對於操作航艦經驗不成熟。他分析指出，中國若要犯台，共軍派出航艦到台灣東海岸，搭配台灣海峽西岸的海空部隊，東西夾擊對台灣會構成嚴重威脅。
航艦問世將傳統海戰由傳統艦對艦平面作戰，提升到海空3D立體作戰。美國海軍操作航艦經驗超過一世紀，首艘航艦是運煤船改裝的「蘭利號」（USS Langley CV-1/AV-3），1911年動工、1913年服役，當時僅有英國、日本與美國擁有航艦。二戰期間，美國與日本海軍航艦在太平洋爆發大規模航艦作戰，1942年中途島戰役日本失去航艦優勢後，也失去戰爭主導權。1961年全球首艘核動力航艦「企業號」服役，之後打造尼米茲級(Nimitz Class)核動力航艦。美國現有11艘航空母艦，包括10尼米茲級與1艘福特級（Ford Class），全為核子動力航艦。