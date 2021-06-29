財政部促參招商推案99件2023億元　創3年新高

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財政部促參司表示，盤點今年下半年至2022年上半年，將釋出99案、規模2023億元的民間參與公共建設商機，不論件數或金額均創近3年新高，且案源包含過去少見的勞工福利設施、長照、重大環保建設等類型案件。
案源內容包括新北市銀新未來城興建營運移轉案（規模65億元）、衛福部長照銀髮特色園區BOT案（5.2億元）、桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫（47.87億元）等。
對於國內疫情升溫，促參司官員分析，多少可能影響廠商投資考量，例如受衝擊嚴重的觀光休閒及遊憩產業，或對短年期的OT（營運-移轉）案的評估；不過，近年資金寬鬆，加上台商回流等利多，仍有利投資氛圍。
官員指出，廠商投資大多看長期發展，預估疫情對大型BOT案、長天期案件影響有限，而長照、環保、交通等案件，不論是否有疫情，需求仍在，相對應該比較不受衝擊。
此次規模最大案件為「台北市捷運系統萬大線莒光站及金城機廠用地土地開發案」，簽約金額預估220億元；「台中港觀光遊憩商業區BOT案」及「高雄舊左營國中公辦都更土地開發案」以120億元並列第2。
從推案單位來看，高雄市政府推案商機430億元居冠，雖僅推出9案，但其中包含高雄舊左營國中公辦都更案、前金七賢國中舊址公辦都市更新案、高雄環境保護局南區綠能發電示範廠BOT案等規模逾百億元的大案。
推案商機第2名為台北市政府，推案規模277億元，共5案，其中捷運萬大線土地開發案就占了220億元；第3名為新北市政府推案規模230億元，共11案；之後依序為桃園市政府、台中市政府及台南市政府。
若從案件類型分析，社會及勞工福利設施有14件較多，包含長照、勞工育樂中心等；交通建設設施也有13件，包含停車場、轉運站等。此外，文教設施也有12件，含文化創意產業園區、古蹟或歷史建築等。（編輯：張良知）1100629