伸援手！枋山芒果退訂兩天解決 蔡英文替家鄉感謝民眾
印度變異Delta病毒株入侵屏東，導致枋山芒果遭退訂，不過熱心的台灣人紛紛伸出援手，讓退訂的問題在短短兩天內就解決；總統蔡英文在今（29）日於臉書直播發表談話時也特別代替家鄉感謝民眾的熱心，讓台灣在每一次的挑戰當中展現韌性，渡過困難。
記者劉育辰／台北報導
2021-06-29 17:32:06｜2021-06-29 17:42:46
蔡英文在今天的直播中表示，從近日確診人數看來，台灣疫情有下降的趨勢，不過因為傳染力強、致死率高的Delta變異病毒株入侵屏東枋山，因此仍要拜託民眾提高警覺、不可大意。政府已經加強邊境管理，也會持續跟各縣市政府合作；昨天苗栗前進指揮所已經完成任務，宣布解編，屏東以及雙北的部分，中央與地方政府也正密切合作，希望能夠透過篩檢、疫調、匡列、隔離和疫苗施打多管齊下，讓確診人數持續下降。也呼籲民眾務必配合中央流行疫情指揮中心（CDC）指引，讓台灣早日走出疫情陰霾。
此外，蔡英文也提到，前幾天枋山因為疫情影響芒果銷售，不過因為農委會協助產銷，以及民眾的熱心購買下，短短兩天就解決芒果退訂的問題。蔡英文也為她的家鄉，向熱心伸出援手的民眾致上最深的感謝。
蔡英文說，在疫情中，很多民眾會為前線的醫護送便當、籌集各種物資給需要的人，或是在網路上幫助小店家宣傳外賣資訊，用自己的力量來支援前線，這些努力都是台灣社會中善良、敦厚、溫暖動人的一面，謝謝這段期間每一位付出的台灣人，「因為有你們，台灣才能在每一次的挑戰當中展現韌性、渡過困難。」
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