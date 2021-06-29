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回屏東視察推故鄉芒果　蘇貞昌：香甜且絕不會傳染病毒

▲行政院長蘇貞昌回到屏東，視察楓港善餘村疫苗施打站，也替在地芒果背書。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌回到屏東，視察楓港善餘村疫苗施打站，也替在地芒果背書。（圖／行政院提供）

記者黃宣尹／綜合報導

2021-06-29 17:33:11｜2021-06-29 17:34:31

Delta變種病毒入侵，屏東爆發新疫情全國關注。行政院長蘇貞昌今（29）日下午回到其故鄉屏東，計畫一連視察楓港善餘村疫苗施打站、枋山地區農會芒果集貨包裝場及枋寮醫院。針對在地芒果日前爆出退訂潮一事，蘇貞昌說，故鄉的芒果又香、又甜、又大、又好，這是有口皆碑的，水果不會傳染病毒，希望大家放心食用，享受台灣農民的智慧成果。

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針對屏東枋山地區爆發變種病毒新疫情，導致當地芒果一度爆出退訂潮，蘇貞昌今日下午回到屏東視察時表示，屏東是他的故鄉，屏東所生產的芒果又香、又甜、又大、又好，是有口皆碑 的，這次因為疫情有一些謠言造成影響，但謠言止於智者，已經不攻自破。

蘇貞昌說，網友熱情發起訂芒果，縣政府和農委會也配合很好，反而訂單增加，而枋山的愛文芒果產季也到尾聲，看到各方熱情不斷，實在非常感謝。

蘇貞昌也說，接下來台南芒果即將進入盛產，呼籲國人好東西跟好朋友分享，大家一起幫忙，水果絕對不會傳染病毒，全世界沒有這樣的案例，請大家放心食用，享受台灣農民智慧成果。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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