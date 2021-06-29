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枋寮1例證實感染Delta　屏縣增設枋寮前進指揮所防堵

▲屏東縣政府29日公佈新增一確診個案，為案號「14734」枋寮鄉果農73歲妻子「14816」，中央流行疫情指揮中心證實也感染「印度Delta病毒株」。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.29）
▲屏東縣政府29日公佈新增一確診個案，為案號「14734」枋寮鄉果農73歲妻子「14816」，中央流行疫情指揮中心證實也感染「印度Delta病毒株」。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.29）

記者黃正忠／屏東報導

2021-06-29 17:40:49

屏東縣政府29日公佈新增一確診個案，為案號「14734」枋寮鄉果農73歲妻子「14816」，中央流行疫情指揮中心證實也感染「印度Delta病毒株」，而經縣府疫調，枋山鄉確診者中有5人曾到過枋寮醫院急診，縣府已要求枋寮醫院門急診關閉全面大清消、增設社區篩檢站、擴大篩檢及匡列可能的接觸者居家隔離，並在枋寮成立前進指揮所全力防堵。

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屏縣府指出，案號「14816」與先生「14734」二人近期多次共同騎乘機車至枋寮醫院看診，衛生局已針對案「14734」、案「14816」擴大匡列，除枋寮醫院全院工作人員332人全部PCR採檢外，有重疊足跡的民眾、醫護人員等高風險接觸者399人，全部安排在集中檢疫所採檢並隔離。

▲案號「14816」與先生「14734」二人近期多次至枋寮醫院看診，衛生局對案「14734」、案「14816」擴大匡列，除枋寮醫院全院工作人員332人全部PCR採檢外。（圖／屏東縣政府提供,
▲案號「14816」與先生「14734」二人近期多次至枋寮醫院看診，衛生局對案「14734」、案「14816」擴大匡列，除枋寮醫院全院工作人員332人全部PCR採檢外。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.29）
衛生局擴大疫調發現，6月10日至6月16日間，枋山案確診者案號「14409」、「14407」、「14298」及秘魯嬤孫「13332」、「13333」，曾先後到過枋寮醫院急診，其中，住在秘魯嬤隔壁的案號「14409」、「14407」，與枋寮的案「14734」、「14816」，也有同一天到枋寮醫院急診及門診。

另外，秘魯嬤孫在6月14日送枋寮醫院急診，因為等待採檢結果及打點滴，曾在急診室待了10小時，同一天，枋寮案二名確診者也到枋寮醫院門診，雖然分別在急診或門診就醫，但其間的關聯性還要在釐清，如果上廁所或到該院唯一的藥局領藥，不排除可能有接觸到的可能，縣府團隊不敢大意，火速提升防疫層級。

▲屏東縣政府針對枋寮醫院擴大全面大清消。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東縣政府針對枋寮醫院擴大全面大清消。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.29）
目前屏縣府落實防疫升級措施，枋寮醫院門急診至6月30日持續關閉及新收治住院病患，全面大清消，全院員工、病人、陪病家屬進行PCR檢測。後續視篩檢狀況及環境篩檢確認無虞，再評估何時開放。除現有枋寮國小篩檢站外，29日下午再增設東海國小、水底寮建興國小兩處社區篩檢站，對象以枋寮鄉、春日鄉民及6月14日後曾至枋寮醫院就診民眾、陪病家屬未篩檢者為主。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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