提高長者疫苗施打率　陳其邁請出師公級醫師楊建芳經驗談

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高雄市新冠肺炎本土疫情今(29)日持續未有新增病例，市長陳其邁表示，終結疫情關鍵還是在於施打疫苗，高雄市採取65歲前都採取風險層級來管控，目前規劃7月1日上午拿到疫苗，當天下午先補打75歲以上長輩，共有九處，7月2至4日為72至74歲長者來打疫苗。
楊建芳表示，他已80多歲退休16年，之前已打了一劑AZ疫苗，打的第一天除施打部位有點痛外沒有其他感覺，第二天感覺有點要發燒、身體有些疲倦，有吃了一顆普拿疼，後來沒有其他什麼反應。
楊建芳指出，最近聽到有些老年族群死亡，事實上應該來講，是跟疫苗沒有直接關係，而是他本身身體狀況，還是希望奉勸一些一樣老年的朋友，「如果你活動力還是比較強，趕快去打疫苗，對你比較有幫忙」。
楊建芳表示，自己打的AZ疫苗，很多國家都提到可能發生血栓問題，「我知道在歐洲的部分，大部分發生在比較年齡輕的」；最近可能有盛傳莫德納疫苗可能造成心臟發炎，也是發生在年輕的、會比較多一點。
楊建芳也認為，比例上，這些合併症的發生，還是算少之又少，在這裡為了防治疫情再擴大，為了自己的身體會變得更好，還是希望很多老年的朋友，趁現在有疫苗可以打的時候，大家就出來打一打吧。
陳其邁也特別指出，高雄市強化基層診所和醫療院所轉診通報，務必拜託基層醫師加強詢問TOCC，若有屏東枋寮、枋山、獅子和雙北活動史，病患又於14天就醫3次、7天內就醫2次，應開立轉診單轉介至23家社區採檢院所進行快篩和PCR採檢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。