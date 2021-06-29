油污衝擊岸際！海洋保育署持續督導中油應變處置

台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，油污已漂到屏東恆春半島海域，台灣石油工會第一分會常務理事吳明發於今(29)日，率會員到場加入油污清除工作，中油並調派工作人員在恆春半島岸際鋪設吸油棉索，以圍堵油污進入岸際，力保油污能止於現階段不再擴散，還給民眾一個乾淨的海洋環境。
記者黃守作／高雄報導
2021-06-29 18:09:05
台灣石油工會第一分會常務理事吳明發有感於台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，油污已漂到屏東恆春半島海域，事態嚴重，乃率會員到屏東恆春半島岸際，加入油污清除工作。 海洋保育署署長黃向文表示，該署今(29)日，透過海巡署南部分署以空拍機空中勘查，以及現場人員岸際巡視，發現油污主要仍集中在屏東縣恆春鎮山海漁港南側岸際，並隨漲退潮流動，該署已責令中油公司加派人力，加速清除進度，否則將依海洋污染防治法持續開罰。 黃向文說，在屏東恆春半島海域部分，中油公司已派8艘船舶，在山海漁港及紅柴坑間來回圍堵及清除油污，但因現場天候不穩定，海保署已請中油公司及相關單位工作人員應在安全、防疫無虞的前提下，執行岸際及海上油污清除工作。 至於小琉球部分，該署經巡查結果，僅在白沙漁港發現油花，其餘各處已無明顯油污，但有接獲通報指出，有漁船偷排廢油水，海保署在此呼籲依照海洋污染防治法規定，船舶的廢(污)水、油等應留存船上或排洩於岸上收受設施，將請屏東縣環保局加強稽查。
黃向文並說，關於此一事件應變工作，海保署已請相關單位依行政院核定之重大海洋油污染事件緊急應變計畫分工項目執行，包括生態、漁業資源等調查執行，以利後續求償等事宜。
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