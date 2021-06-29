累了嗎？菲律賓醫護幫民眾打疫苗　沒注射就拔出來

累了嗎？菲律賓馬卡蒂發生了一起接種失誤事件，一名護理師在為民眾接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗時，把針筒插進手臂後，竟然沒注射就直接拔出來。接種過程被民眾拍成影片上傳社群網站，馬上引起熱議。菲律賓衛生部表示將會敦促協助接種工作的醫護人員定時輪班，避免再度發生類似事件。





我是廣告 請繼續往下閱讀

根據菲律賓《ABS-CBN》報導，一名民眾28日到菲律賓馬卡蒂的一處接種站接種疫苗，醫護人員將針筒插進手臂，卻沒有注射疫苗就拔了出來。





從現場影片中可以看到，這名民眾在還沒接種時相當的緊張，醫護人員用左手捏起民眾的手臂，右手將針筒插上去，隨即就將貼在手上接種標籤撕下貼在民眾手臂上頭，但是整段過程中並沒有注射的動作。





菲律賓衛生部表示，目前正在調查這起事件的過程，並提醒醫護人員在處理接種相關作業都需要格外小心。菲律賓衛生部長杜克（Francisco Duque III）擔憂影片會增加民眾接種疫苗的疑慮，也出面強調會改善接種的程序，並且將會敦促醫護人員定時輪班，避免再度發生類似事件。





馬卡蒂市長比奈（Abby Binay）指出很有可能是醫護人員過於疲勞，而這一次的人為疏失也被糾正。比奈表示，接種的民眾知道發生了什麼事情，也已經進行補打，並要求不要開除醫護人員，「醫護人員已經對抗疫情一年多了」，比奈呼籲大眾理解，不要過度苛責醫護人員。





根據媒體報導，菲律賓自從3月起展開疫苗接種作業，目前已經有250萬人完成接種，約750萬人至少接種過一劑疫苗。









