感謝美日援助疫苗！綠營民代攜手本土企業回贈啤酒、口罩

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，疫苗成為最重要的戰略物資，為感謝美國及日本政府近來相繼援助台灣數百萬劑珍貴疫苗，本土企業「掌門精釀啤酒」及「上好生醫科技」今（29）透過民進黨立委趙天麟、高雄市議員林智鴻、台北市議員阮昭雄及新北市議員何博文、張志豪等人，分別於高雄與台北兩地，向美國在台協會（AIT）與日本台灣交流協會捐贈啤酒及口罩等物資，以實際行動回應友邦義舉。

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在台灣本土疫情升溫後，日本政府率先對我伸出援手，6月4日就124萬劑AZ疫苗運抵台灣，隨後美國3位聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯也在6月6日訪台時宣布將捐贈台灣75萬劑莫德納疫苗，並在後來加碼為250萬劑，而上週五日本外相茂木敏充更宣布將再捐助台灣100萬劑AZ疫苗，總計美、日兩國宣布捐贈給台灣的疫苗已多達474萬劑。

為感謝美、日在台灣遭逢困境時及時馳援，本土企業「掌門精釀啤酒」及「上好生醫科技」今於高雄與台北兩地同步捐贈啤酒及口罩給美、日駐台人員。其中，高雄場由趙天麟、林智鴻代表，各向美國在台協會高雄分處及日本台灣交流協會高雄事務所捐出精釀啤酒5箱、口罩1箱，分別由美國在台協會高雄分處處長禹道瑞及日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次出面受贈；台北場則由阮昭雄、何博文與張志豪及掌門精釀啤酒品牌總監蔡維德代表，向日台交流協會捐出啤酒10箱及口罩1箱，由該會首席副代表星野光明受贈。

▲趙天麟與林智鴻也前往日本台灣交流協會高雄事務所捐出台灣在地的掌門精釀啤酒5箱、口罩1箱。（圖／趙天麟辦公室提供）

趙天麟指出，在去年國際疫情初始之際，台灣曾援助口罩等防疫物資給美、日等國，如今台灣有急迫需要，美、日也相繼對我伸出援手，這種民主同盟間的堅實友情令人無比感動，事實上早從2005年美國遭逢卡崔娜颶風開始，到2009年台灣碰上莫拉克颱風，再到日本2011年發生311大地震等，台、美、日三方始終延續著危難互助的情誼，這樣的國際夥伴對台灣來說彌足珍貴，感謝「掌門精釀啤酒」及「上好生醫科技」以實際行動回饋，相信一定能讓國際友人們感受到台灣人的熱情與感謝。

阮昭雄表示，當台灣在取得疫苗上面臨困難時，日本政府兩度迅速伸出援手，令人動容，希望透過此次回贈台灣在地啤酒與台日友好口罩，能夠傳達台灣人的謝意，而今天他也特別告訴星野光明副代表，未來台灣會繼續加油，並且全力精進疫苗和醫療物資的生產，期待在不遠的未來也能夠回饋給友邦，與各國保持互助。

▲阮昭雄、何博文與張志豪及掌門精釀啤酒品牌總監蔡維德代表，向日台交流協會捐出啤酒10箱及口罩1箱。（圖／趙天麟辦公室提供）

「掌門精釀啤酒」成立於2014年，是台灣知名精釀啤酒品牌，憑藉自產自釀的頂級啤酒產品迅速打開知名度，近日更在全球最大年度啤酒競賽「澳洲國際啤酒大賽」中一舉攻下3項金賞與2項銀賞，堪稱是啤酒界的台灣之光；「上好生醫科技」則是去年4月因應醫療口罩需求成立的新公司，致力於生產高品質口罩產品，過去也曾響應捐贈捷克大量醫療口罩，展現在地企業對於友台國家的關心。