屏東擴大防範Delta病毒　楓港、善餘兩村30日起全面防疫

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潘孟安表示，枋山疫苗速打站27日啟動截至29日中午，已有928人接種疫苗，楓港篩檢站自24日至28日，共採檢2,149位縣民，PCR檢測皆為陰性，潘孟安特別強調，篩檢陰性不代表沒有染病，面對來勢洶洶的Delta變種病毒株，必須更謹慎以對，呼籲民眾做好自我健康監測。
縣府因應枋山篩檢人數眾多，而另外緊急增設兩座篩檢站，截至29日中午，加祿篩檢站採檢1,179 人，537人PCR檢測為陰性，枋寮國小篩檢站採檢1,363人，447人PCR檢測為陰性，兩座篩檢站共1558人持續檢測中。
屏東縣政府衛生局統計截至6/29中午為止，楓港篩檢站6/24開設至6/28共採檢2,149人，PCR檢測皆為陰性。加祿篩檢站6/27-6/29中午共採檢1,179 人，537人PCR檢測為陰性，642人持續檢測中。枋寮國小篩檢站共採檢1,363人，447人PCR檢測為陰性，916人持續檢測中。
屏東楓港及善餘兩村，29日疫苗速打站結束後，縣府環保局將派出清消人員及消毒車輛，兵分多路進行全村大消毒，除了確診者足跡及公共區域外，也鼓勵村民如果願意開門，環保局也會進入室內全面消毒，讓家中看不見的病毒無所遁形。
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