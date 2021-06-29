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屏東擴大防範Delta病毒　楓港、善餘兩村30日起全面防疫

▲屏東縣枋山鄉發生Delta印度變種病毒群聚，環保局將再次針對楓港及善餘兩村進行地毯式消毒。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.29）
▲屏東縣枋山鄉發生Delta印度變種病毒群聚，環保局將再次針對楓港及善餘兩村進行地毯式消毒。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.29）

記者黃正忠／屏東報導

2021-06-29 19:00:00

屏東縣枋山鄉發生Delta印度變種病毒群聚，上週縣府已緊急啟動社區篩檢站及疫苗速打站來快速圍堵病毒，任務將於29日告一段落，縣長潘孟安表示，環保局將再次針對楓港及善餘兩村進行地毯式消毒，另外，只要民眾願意，則「家家戶戶進入室內進行消毒」，30日起，縣府將讓在地民眾開啟下一階段的防疫新生活。

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▲屏東楓港及善餘村，29日疫苗速打站結束後，縣府環保局將派出清消人員及消毒車輛，兵分多路進行全村大消毒。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東楓港及善餘村，29日疫苗速打站結束後，縣府環保局將派出清消人員及消毒車輛，兵分多路進行全村大消毒。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.29）
潘孟安表示，枋山疫苗速打站27日啟動截至29日中午，已有928人接種疫苗，楓港篩檢站自24日至28日，共採檢2,149位縣民，PCR檢測皆為陰性，潘孟安特別強調，篩檢陰性不代表沒有染病，面對來勢洶洶的Delta變種病毒株，必須更謹慎以對，呼籲民眾做好自我健康監測。

縣府因應枋山篩檢人數眾多，而另外緊急增設兩座篩檢站，截至29日中午，加祿篩檢站採檢1,179 人，537人PCR檢測為陰性，枋寮國小篩檢站採檢1,363人，447人PCR檢測為陰性，兩座篩檢站共1558人持續檢測中。

屏東縣政府衛生局統計截至6/29中午為止，楓港篩檢站6/24開設至6/28共採檢2,149人，PCR檢測皆為陰性。加祿篩檢站6/27-6/29中午共採檢1,179 人，537人PCR檢測為陰性，642人持續檢測中。枋寮國小篩檢站共採檢1,363人，447人PCR檢測為陰性，916人持續檢測中。

屏東楓港及善餘兩村，29日疫苗速打站結束後，縣府環保局將派出清消人員及消毒車輛，兵分多路進行全村大消毒，除了確診者足跡及公共區域外，也鼓勵村民如果願意開門，環保局也會進入室內全面消毒，讓家中看不見的病毒無所遁形。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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