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你知道嗎？人工生殖實驗室品質　影響試管寶寶成功率！

▲實驗室的品質和懷孕機率呈高度相關。（圖／資料照片）
▲實驗室的品質和懷孕機率呈高度相關。（圖／資料照片）

記者洪晨鈺/綜合報導

2021-07-06 10:00:00

一般來說，民眾就醫時，習慣以挑選醫師為優先考量，但很多人卻不知道，看不孕症做人工生殖的時候，實驗室的好壞，竟然也會影響到懷孕成功率！不孕症患者要能夠成功懷孕，帶一個健康寶寶回家，三大要件都要兼顧到：患者本身、不孕症醫師、以及胚胎實驗室。

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許多不孕症夫婦很在意怎麼照顧調養身體、挑選經驗豐富的知名醫師，但卻忽略人工生殖實驗室的環境與品質，其實實驗室對於體外受精、培養胚胎、冷凍胚胎等步驟的成功率，有相當大的關連。安安十全婦幼診所暨試管嬰兒中心院長黃富仁表示，醫師在不孕治療中，當然扮演很重要的角色，可以評估患者的生理功能，給予適合的排卵刺激方式、取卵時機，並決定胚胎植入的時間點。

但是在實驗室的部份，卻有超過200項的變因，可能會影響到懷孕的結果，因為取出的卵子培養、受精及胚胎的發育，皆是在實驗室裡進行；黃富仁院長指出，實驗室的空氣品質、溫溼度的控制，培養液pH值、培養液滲透壓是否穩定維持，環境是否無毒性，這許多關鍵皆會影響試管嬰兒的結果，因此，胚胎培養室的好壞，攸關試管嬰兒的成功與否，佔相當重要的關鍵地位。

舉例來說，在取卵前，培養皿的準備相當重要，不良的準備方式，會影響培養液滲透壓的穩定；取卵時，若實驗室溫度控制不良，會大大傷害卵子細胞骨架，進而影響卵細胞的受精過程，以及之後胚胎的分裂。

▲在實驗室有超過200項的變因，可能會影響到懷孕的結果。（圖／資料照片）
▲在實驗室有超過200項的變因，可能會影響到懷孕的結果。（圖／資料照片）
而在胚胎培養階段，培養箱是否能維持相對穩定的培養環境，胚胎雖然處於較不穩定的環境，仍能分裂發育生長，但長久處於這種不夠優良的培養環境，仍會影響胚胎的著床與成功受孕。此外，胚胎培養時使用的耗材(培養皿、吸管、滴管)，提供的廠商必須提供無毒性證明，實驗室空氣品質除了要求無菌、無塵外，最容易忽略的是「無毒」。根據研究，空氣中存在揮發性有機毒物(VOC)，會造成胚胎發育不佳，進而影響胚胎的著床。

之前擔任台灣生殖醫學會理事長的黃富仁，就表示他們參考了國內外醫學論文及數據，建議國健署在評核人工生殖院所時，應加入人工生殖實驗室品管標準值，如此更能控管實驗室品質，提高胚胎成功率，也可以讓求子心切的民眾，減少好不容易期待受精卵成為胚胎，卻因為失敗又要重新再來的失望與失落。

▲安安十全婦幼診所暨試管嬰兒中心黃富仁院長，曾任台灣生殖醫學會理事長。（圖／資料照片）
▲安安十全婦幼診所暨試管嬰兒中心黃富仁院長，曾任台灣生殖醫學會理事長。（圖／資料照片）
黃富仁也建議有不孕症困擾的夫婦，自7月1日起，政府擴大補助不孕症，門檻大幅降低，補助也提高，大大減輕求子夫婦的經濟壓力。因此安安十全婦幼診所黃院長建議，在挑選不孕症的院所時，可以參考以下幾點：一、醫師本身經驗值，這關係到取卵品質。二、胚胎師的手法，這關係到培養胚胎的品質。三、以上二者若沒認識的人引薦不容易得知事實，那麼求診時醫師的態度與專業度，就能延伸上述二者的品質，因為培養胚胎需要手巧、耐心，更重要的是愛，若醫師看診時能讓你感受到溫度，必會視病如親。四、親自實際去現場諮詢，看看實際環境、動線，並且觀察院所氛圍是否積極，能否跟民眾充分的溝通與說明介紹，更能放心接受不孕治療。

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