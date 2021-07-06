你知道嗎？人工生殖實驗室品質　影響試管寶寶成功率！

一般來說，民眾就醫時，習慣以挑選醫師為優先考量，但很多人卻不知道，看不孕症做人工生殖的時候，實驗室的好壞，竟然也會影響到懷孕成功率！不孕症患者要能夠成功懷孕，帶一個健康寶寶回家，三大要件都要兼顧到：患者本身、不孕症醫師、以及胚胎實驗室。





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許多不孕症夫婦很在意怎麼照顧調養身體、挑選經驗豐富的知名醫師，但卻忽略人工生殖實驗室的環境與品質，其實實驗室對於體外受精、培養胚胎、冷凍胚胎等步驟的成功率，有相當大的關連。安安十全婦幼診所暨試管嬰兒中心院長黃富仁表示，醫師在不孕治療中，當然扮演很重要的角色，可以評估患者的生理功能，給予適合的排卵刺激方式、取卵時機，並決定胚胎植入的時間點。





但是在實驗室的部份，卻有超過200項的變因，可能會影響到懷孕的結果，因為取出的卵子培養、受精及胚胎的發育，皆是在實驗室裡進行；黃富仁院長指出，實驗室的空氣品質、溫溼度的控制，培養液pH值、培養液滲透壓是否穩定維持，環境是否無毒性，這許多關鍵皆會影響試管嬰兒的結果，因此，胚胎培養室的好壞，攸關試管嬰兒的成功與否，佔相當重要的關鍵地位。





舉例來說，在取卵前，培養皿的準備相當重要，不良的準備方式，會影響培養液滲透壓的穩定；取卵時，若實驗室溫度控制不良，會大大傷害卵子細胞骨架，進而影響卵細胞的受精過程，以及之後胚胎的分裂。





▲在實驗室有超過200項的變因，可能會影響到懷孕的結果。（圖／資料照片）

之前擔任台灣生殖醫學會理事長的黃富仁，就表示他們參考了國內外醫學論文及數據，建議國健署在評核人工生殖院所時，應加入人工生殖實驗室品管標準值，如此更能控管實驗室品質，提高胚胎成功率，也可以讓求子心切的民眾，減少好不容易期待受精卵成為胚胎，卻因為失敗又要重新再來的失望與失落。



