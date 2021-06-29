嚇阻共軍進入印度洋！印度首艘國產航艦明年服役

中國大陸與印度於1962年爆發邊界戰爭，邊境爭議地區的對峙衝突近年來雖有緩和趨勢，但是雙方領土紛爭尚難獲得最終的解決，加上中國支持宿敵巴基斯坦，因此在共軍發展航艦戰力同時，印度也不敢輕忽，同步更新自身航艦力量，首艘國產航空母艦預計明（2022）年服役。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-29 19:07:28｜2021-06-29 19:28:33
印度建立航艦戰力相當早，印度在1961年從英國獲得航艦「維克蘭特號」（Vikrant），成為二戰後亞洲第一個擁有航空母艦的國家，並於同年12月派遣航艦參與果阿戰役，從葡萄牙政府手中奪回果阿(Goa)，成功併入印度領土。2004年時，印度與俄羅斯簽約採購因鍋爐爆炸，因冷戰結束，俄羅斯財力無法負擔維護費用的航母「戈爾什科夫號」，印度購入後改名為「維克拉馬迪特雅號」（Vikramaditya），該航艦於2013年交艦。
共軍首艘航艦「遼寧號」其實也是冷戰時期蘇聯未完工軍品，原為庫茲涅佐夫元帥級航空母艦，蘇聯解體後劃歸烏克蘭所有，但是烏克蘭無力繼續建造，而轉賣給中國。「遼寧號」的艦載機為仿製Su-33的殲15戰機，印度「維克拉馬迪特雅號」航艦則以外購MiG-29K為艦載戰機。
在外購航艦同時，印度也打算自製2艘國產傳統動力航艦。印度首艘國產航空母艦「維克蘭特號」（INS Vikrant）排水量4萬噸，從1999年開始設計，2009年安放龍骨，2013年8月12日正式下水，預計今年7月進行海試，2022年服役。
「維克蘭特號」以印度首艘航艦為名，被印度視為嚇阻中共海軍在印度洋行動的利器之一，採滑跳式起飛，能夠搭載30架戰機與直升機，包括MiG-29K艦載機、Ka-31直升機為艦載預警機，WS-61海王直升機為反潛機。