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香港警方反對七一遊行　部署上萬警力、反恐特勤戒備

▲《港區國安法》即將實施週年，今年「七一遊行」是否會順利舉辦引起各界關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲《港區國安法》即將實施週年，今年「七一遊行」是否會順利舉辦引起各界關注。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-29 19:09:58

中國共產黨即將迎來建黨百週年慶，香港民主運動卻連連遭到打壓，今年的「七一遊行」格外受到關注，香港民間人權陣線（民陣）先前表示不會申辦今年的遊行，由社會民主陣線（社民連）、天水連線守護大嶼聯盟等3個民間團體接手，日前向香港經方提出遊行申請，但週一（28）收到反對通知書。港媒報導，7月1日警方將部署上萬名警力以及反恐特勤隊嚴陣以待。

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綜合港媒報導，社民連、天水連線及守護大嶼聯盟日前申請舉辦「七一遊行」，香港警方以防範新冠肺炎（COVID-19）為由發出反對通知書，今（29）日三個團體向公眾集會及遊行上訴委員會提上訴。香港聯工盟總幹事蒙兆達表示，「七一遊行」是香港公民社會的重要傳統，即使社民連等團體遊行上訴失敗，仍會在當天於銅鑼灣、旺角等地設置街站，以「反對政治打壓」、「釋放政治犯」為主題。

▲香港2003年七一大遊行。（圖／翻攝自《香港
▲香港2003年七一大遊行。（圖／翻攝自《香港 01 》）
社民連主席黃浩銘表示，會在銅鑼灣一帶擺設2至4個街站，根據警方是否封區再做調整，強調街站不會宣傳任何集會和遊行。港媒提到，香港集會活動持續受到限制，支聯會副主席鄒幸彤日前在「六四」前夕，表示會依照過去的傳統，至維多利亞公園（維園）點燭光，在6月4日當天被警方以「涉嫌宣傳或公布未經批准集結罪」逮捕。

港媒引述消息指，警方7月1日將部署至少萬名警力、反恐部隊，巡邏從上午至晚上，應變大隊也將在香港5個總區待命、多區佈防，且會留意街站是否違反限聚令或是《港區國安法》。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲香港警方今年6月4日在維園附近舉旗警告。（圖／美聯社／達志影像）
《日經亞洲》評論形容，《港區國安法》實施一年徹底改變了香港的政治氛圍。2003年7月1日，香港回歸中國6年，因為高房價引發廣大民怨，香港民陣組織示威活動抗議，之後7月1日舉行大遊行成為香港的傳統之一。去年7月1日《港區國安法》實施，民陣提出的遊行申請被以防疫為由拒絕，今年民陣甚至放棄嘗試。

東京立教大學政治和法律教授Toru Kurata表示，《港區國安法》造成了籠罩香港整個社會的「寒蟬效應」，民主派媒體代表《蘋果日報》被關閉後，這個效應會在接下來持續加深，香港新聞自由受到縮限。自《港區國安法》生效以來，已有超過百人被捕，Toru Kurata認為，北京不會停止鎮壓香港。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲七一大遊行一直是香港重要社運之一。圖為2012年的遊行。（圖／美聯社／達志影像）
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲香港蘋果日報6月24日發行最後一期報紙。（圖／美聯社／達志影像）
 

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