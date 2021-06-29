共諜入侵校園？紐西蘭3名校講師曝上課遭監視鬧場

紐西蘭三所大學專門講述中國政治歷史的教師近日揭露，曾經在授課途中，遭到疑似中國間諜監視上課內容和師生之間的討論，甚至還會出來鬧場。





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根據紐西蘭國家廣播電台《RNZ》28日報導，紐西蘭三大名校奧克蘭大學（University of Auckland）、威靈頓維多利亞大學（Victoria University of Wellington）、坎特布里大學（Canterbury University）都傳出，有疑似中國間諜混入校內授課，參與中國研究、政治學、歷史等相關課堂上，監視上課內容以及師生討論，甚至干擾課程進行。





奧克蘭大學中國政治與國際關係教授諾克斯（Stephen Noakes）表示，他發現有一些來上課的人並未選修課程。有一次上課時，就有一名男子拿起手機拍攝他的講課內容，讓他感到相當不安，事後又再也沒看過那名男子。諾克斯懷疑很有可能是間諜來搜集情報。





威靈頓維多利亞大學中國古代史講師丘契曼（Catherine Churchman）表示自己也有碰過類似經歷。2017年的一次課堂上，有一名男子突然對著針對丘契曼的課程內容破口大罵，甚至還企圖糾正





丘契曼的授課內容。男子僅表示自己是訪問學者，丘契曼隨後也要求對方離開教室。丘契曼曾經在中國駐威靈頓大使館附近目睹這名男子，讓她相當質疑男子的意圖。





有過類似經歷的還有在坎特布里大學講授政治學及國際關係學系的教授布雷迪（Anne-Marie Brady）。布雷迪表示，過去常有未修課的人跑到她的課堂，甚至干擾上課，她也會要求對方離開教室。不過2019年有一次，有名女子前去教室鬧場，還對其他人採取了「威嚇姿態」、堅持不肯離開。





諾克斯認為，隨著新一波的民族主義崛起，要在課堂上講受中國政治議題難度也跟著增加。他指出，現在來修課的中國留學生，都比過去抱持著更濃厚的民族主義，而這些思想正是中國當局所灌輸的。





針對課堂遭到監視的指控，中國駐紐西蘭大使館發出書面聲明，聲稱中國與紐西蘭長期合作，促進兩國學生交流，為兩國人民相互理解做出巨大貢獻。所謂的「中國間諜」在學校進行情報搜集事件純屬謠傳。希望相關單位理性看待此事，不應無端指責，破壞兩國之間的信任。



