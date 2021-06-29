越南傳統市場爆發新冠疫情　緊急關閉胡志明市最大市場

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截至週（26）日晚間，胡志明市一間菜市場傳出共有19人確診。該市場共有350個攤位，面積超過100,000平方公尺。早在該批發市場爆發疫情的10天前，其上游的農漁業批發市場Binh Dien就因爆發疫情而關閉，當時有32名確診者。Binh Dien是胡志明市最大的農漁業批發市場之一，共有4000名攤主和員工，這批發市場提供胡志明市7成的蔬果來源。之所以會造成感染，當局推論是因為菜市場員工多從外縣市而來，並在6月19日時傳染給位於胡志明市的Binh Dien農漁業批發市場的工作人員和顧客。
即便當局立刻展開疫調，針對確診者、接觸者和其親友，但早已傳染給其他攤販、親友和周邊的民眾，難以釐清傳染鏈。這起爆發讓週一早晨的越南，傳出3,280名確診者，是繼今年4月底越南北江省爆出5,600人確診後的第二高峰。
根據《海峽時報》，由於胡志明市的疫情絲毫沒有趨緩，28日時當局決定進行大規模篩檢，將篩檢500萬人，並一路篩檢到7月5日。胡志明市出現許多傳播來源不明的病例，正積極從菜市場傳染鏈中去探究。
胡志明市擁有1300萬人口，目前跟越南北江省同樣有著越南最嚴重的疫情。越南衛生部長阮成龍（音譯）表示，胡志明市採取較嚴格和縝密的防疫措施，希望能控制疫情。
如對傳統市場系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報團隊早前的報導《傳統市場爆發疫情群聚！參考日本防疫作為》，以獲取更多資訊。
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