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越南傳統市場爆發新冠疫情　緊急關閉胡志明市最大市場

▲Binh Dien是胡志明市最大的農漁業批發市場之一，共有4000名攤主和員工，這批發市場提供胡志明市7成的蔬果來源。（圖／Shutterstock）
▲Binh Dien是胡志明市最大的農漁業批發市場之一，共有4000名攤主和員工，這批發市場提供胡志明市7成的蔬果來源。（圖／Shutterstock）

記者賴正琳/綜合報導

2021-06-29 19:34:00

根據四方報報導，當台灣受到北農事件影響，北市衛生局28日到議會針對北農等群聚事件專案報告，指出自五月疫情爆發以來，北農已有83人、環南市場44人確診。台灣並不是唯一有菜市場爆發群聚感染的國家，曾經被稱為「防疫模範生」的越南，同樣在近日飽受菜市場群聚感染疫情所苦。

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根據《越南快訊VnexPress》，越南最大都市胡志明市的農漁業批發市場（Ho Chi Minh City）受到新冠肺炎疫情襲擊，多家菜市場出現確診者，本週一（27）日，至少有7間傳統市場因此關閉。由於疫情嚴峻，胡志明市的菜市場都將從本周一關閉到7月4日，所有攤販都必須改為線上平台，並使用外送服務。

截至週（26）日晚間，胡志明市一間菜市場傳出共有19人確診。該市場共有350個攤位，面積超過100,000平方公尺。早在該批發市場爆發疫情的10天前，其上游的農漁業批發市場Binh Dien就因爆發疫情而關閉，當時有32名確診者。Binh Dien是胡志明市最大的農漁業批發市場之一，共有4000名攤主和員工，這批發市場提供胡志明市7成的蔬果來源。之所以會造成感染，當局推論是因為菜市場員工多從外縣市而來，並在6月19日時傳染給位於胡志明市的Binh Dien農漁業批發市場的工作人員和顧客。

即便當局立刻展開疫調，針對確診者、接觸者和其親友，但早已傳染給其他攤販、親友和周邊的民眾，難以釐清傳染鏈。這起爆發讓週一早晨的越南，傳出3,280名確診者，是繼今年4月底越南北江省爆出5,600人確診後的第二高峰。

根據《海峽時報》，由於胡志明市的疫情絲毫沒有趨緩，28日時當局決定進行大規模篩檢，將篩檢500萬人，並一路篩檢到7月5日。胡志明市出現許多傳播來源不明的病例，正積極從菜市場傳染鏈中去探究。

胡志明市擁有1300萬人口，目前跟越南北江省同樣有著越南最嚴重的疫情。越南衛生部長阮成龍（音譯）表示，胡志明市採取較嚴格和縝密的防疫措施，希望能控制疫情。

如對傳統市場系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報團隊早前的報導《傳統市場爆發疫情群聚！參考日本防疫作為》，以獲取更多資訊。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
50%50%
2021-06-29-2021-07-02

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2021-06-27-2021-07-01

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2021-06-28-2021-07-01
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