2市民與Delta確診者有接觸　柯文哲：解隔離前會PCR檢測

台灣新冠肺炎疫情近日來因為印度Delta變種病毒入侵，似乎有再度升溫的情況。而日前屏東枋寮一名果農，疑似在枋寮醫院與枋山群聚感染者有接觸，今（29）日防疫指揮中心也公布為Delta病毒確診者。而北市兩名市民日前也曾南下到屏東，與該果農有近距離接觸。雖然北市府已經將兩人進行隔離，PCR檢測也為陰性，為求慎重起見，台北市長柯文哲也表示在兩人解隔離前，會再進行第二次PCR檢測，以確保並非為潛伏期的偽陰性。





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柯文哲27日下午於臉書PO文，先是表示有兩名台北市民與Delta病毒確診者有所接觸，並表示已經先將兩位市民隔離，而在隔天也宣布兩名接觸者的PCR檢測皆為陰性。不過當時該名果農的基因序檢定並未出爐，因此柯文哲隨後又修文表示「可能感染Delta病毒」。而在檢定出爐後，該名果農確實為Delta病毒確診者。





而在台北市政府今天下午召開防疫記者會時，針對該名果農確認基因定序為Delta變異株，媒體也詢問北市府未來是否會有更多防疫相關作為？柯文哲表示，目前2名接觸者都還在隔離狀態，先前在隔離前已經做過一次PCR檢測為陰性。為了防範可能還在染疫潛伏期，柯文哲也直言，在解除兩人的隔離前，會再做一次PCR採檢，最後再看看結果如何。



