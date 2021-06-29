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2市民與Delta確診者有接觸　柯文哲：解隔離前會PCR檢測

▲針對兩名台北市民與屏東枋寮確診Delta病毒的果農有所接觸，台北市長柯文哲29日表示，在兩人解除隔離前，會再進行一次PCR檢測。（圖／台北市政府提供）
▲針對兩名台北市民與屏東枋寮確診Delta病毒的果農有所接觸，台北市長柯文哲29日表示，在兩人解除隔離前，會再進行一次PCR檢測。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-29 19:50:16

台灣新冠肺炎疫情近日來因為印度Delta變種病毒入侵，似乎有再度升溫的情況。而日前屏東枋寮一名果農，疑似在枋寮醫院與枋山群聚感染者有接觸，今（29）日防疫指揮中心也公布為Delta病毒確診者。而北市兩名市民日前也曾南下到屏東，與該果農有近距離接觸。雖然北市府已經將兩人進行隔離，PCR檢測也為陰性，為求慎重起見，台北市長柯文哲也表示在兩人解隔離前，會再進行第二次PCR檢測，以確保並非為潛伏期的偽陰性。

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柯文哲27日下午於臉書PO文，先是表示有兩名台北市民與Delta病毒確診者有所接觸，並表示已經先將兩位市民隔離，而在隔天也宣布兩名接觸者的PCR檢測皆為陰性。不過當時該名果農的基因序檢定並未出爐，因此柯文哲隨後又修文表示「可能感染Delta病毒」。而在檢定出爐後，該名果農確實為Delta病毒確診者。

而在台北市政府今天下午召開防疫記者會時，針對該名果農確認基因定序為Delta變異株，媒體也詢問北市府未來是否會有更多防疫相關作為？柯文哲表示，目前2名接觸者都還在隔離狀態，先前在隔離前已經做過一次PCR檢測為陰性。為了防範可能還在染疫潛伏期，柯文哲也直言，在解除兩人的隔離前，會再做一次PCR採檢，最後再看看結果如何。

▲屏東縣政府29日公佈新增一確診個案，為案號「14734」枋寮鄉果農73歲妻子「14816」，中央流行疫情指揮中心證實也感染「印度Delta病毒株」。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東縣政府29日公佈新增一確診個案，為案號「14734」枋寮鄉果農73歲妻子「14816」，中央流行疫情指揮中心證實也感染「印度Delta病毒株」。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.27）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-06-29-2021-07-02

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不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
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