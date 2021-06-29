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蘇達遭批評演技差　當兵罹患憂鬱症被驗退

▲蘇達上傳播弟頻道宣傳新戲《親親壞姊妹》。（圖／GagaOOLala提供）
▲蘇達上傳播弟頻道宣傳新戲《親親壞姊妹》。（圖／GagaOOLala提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-06-29 20:13:49

蘇達在輕鬆喜劇《親親壞姊妹》和郭蘅祈（郭子）飾演一對同志閨密，兩人因誤會而分離，久別重逢後一起踏上人生中最後的華麗冒險旅程。蘇達近日在YouTuber「傳播弟」節目宣傳新戲，大方分享大學時演技遭到批評、休學從軍得了憂鬱症的經歷。

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▲郭蘅祈（右）、蘇達演出一對生理男性的好姊妹。（圖／GagaOOLala提供）
▲郭蘅祈（右）、蘇達演出一對生理男性的好姊妹。（圖／GagaOOLala提供）
節目中蘇達回憶起就讀北藝大的時候，被學姊評論演技不佳，演什麼角色都一個模樣。因為打擊太大，當時大二的他，下了先休學去當兵這個重大的決定。他說：「當兵抽到海軍，原先要在海上當1年8個月的鍋爐兵，長時間生活被壓縮，懷疑自己怎麼會每天在這裡？不是應該在萬丈光芒的舞台上嗎？長期心情不好導致憂鬱症反覆復發。」當了1年的義務役後就被驗退，沒當完兵成為他生命中最大的遺憾。

▲蘇達大學時期曾被說演技沒變化，休學當兵罹患憂鬱症被驗退。（圖／GagaOOLala提供）
▲蘇達大學時期曾被說演技沒變化，休學當兵罹患憂鬱症被驗退。（圖／GagaOOLala提供）
退伍後蘇達曾經主演過《他和他的心旅程》與《淚滴卡卡》等同志角色，但這次的角色與性別氣質有別以往，蘇達大方分享了對性別的想法：「如果喜歡一個人，應該將性別擺在第二層的考量，首要關鍵應該是你是不是真的喜不喜歡對方。」談到《親親壞姊妹》導演柳廣輝的票房名作《刻在你心底的名字》，蘇達在2個男主角中毫不猶豫選了Birdy，他說：「Birdy看起來很好掌控，我知道阿漢是獅子座，獅子座永遠是在叫你怎麼做，很難搞。」

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