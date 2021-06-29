TIFA目標　鄧振中：深化台美關係、疫情後經濟復甦

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鄧振中對中央社記者表示，針對TIFA復談台灣有2項目標，一是面對新的國際局勢與新的雙邊關係，當然會思考有什麼題目或途徑，可以持續發展與深化台美關係。
鄧振中說，未來雙方一步步深化互動，最終則是希望簽訂具體的雙邊貿易協定，讓台美經貿關係再提升。
全球目前仍受疫情影響，鄧振中說，世界各國都相當重視經濟復甦，而美國是台灣非常重要的市場，近年來台灣對美國市場的耕耘不亞於越南，有一定程度成長。未來台美如何針對經濟復甦合作，像是數位貿易、供應鏈等，都會是關鍵議題。
鄧振中表示，台灣在開放萊豬進口後，台美在經貿談判上並未存在太大問題，雙方面對新的國際局勢與新的雙邊關係，勢必都會思考還有什麼題目或途徑，能盡量在雙方體制可允許的情況下，持續發展與深化台美關係。
鄧振中說，相信2項目標與明天會議的相關討論不會差太多，但此次會議涉及台美多個行政單位，真正會談情形，將在明天會後記者會清楚說明。
行政院經貿談判辦公室稍早表示，雙方預計就智慧財產權、數位貿易、藥品醫材、貿易便捷化、法規透明化、投資、供應鏈、非市場經濟、金融服務等議題展開對話；另外，為順應國際貿易情勢的變化，雙方也預計納入環保及勞工權利議題。（編輯：張良知）1100629