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禾馨診所開放孕婦預約施打疫苗？衛生局：他們沒疫苗可打

▲台北市禾馨診所傳出違規施打疫苗遭到衛生局裁罰，不過禾馨診所29日上午又在臉書PO文，表示開放孕婦預約打疫苗。（圖／翻攝google地圖）
▲台北市禾馨診所傳出違規施打疫苗遭到衛生局裁罰，不過禾馨診所29日上午又在臉書PO文，表示開放孕婦預約打疫苗。（圖／翻攝google地圖）

記者丁上程／台北報導

2021-06-29 20:18:43

台北市禾馨診所日前因為替不具疫苗施打資格者施打疫苗，遭到台北市政府開罰230萬元，並取消疫苗合約診所資格。不過禾馨診所今（29）日上午透過臉書PO文，表示「開放孕婦預約接種疫苗」，引發社會各界議論。對此台北市衛生局方面表示，禾馨診所因為遭到裁罰的緣故，目前沒有任何新冠肺炎疫苗可以幫孕婦施打。

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禾馨診所旗下的禾馨民權婦幼健康中心，今天上午在臉書PO文，表示開放孕婦向診所預約施打疫苗，且品牌還能夠挑選AZ或是莫德納。不過下午又隨即修正，表示系統暫時關閉，原因在於台北市內診所只能為72歲以上長者施打疫苗，孕婦得前往醫院進行預約及施打。不過讓外界霧裡看花的是，北市府日前針對禾馨診所違規施打疫苗開罰時，連帶取消了禾馨診所的疫苗施打合約，也因此不可能有疫苗，也不能為他人施打。

而對於傳出禾馨診所在臉書發文，表示開放孕婦預約疫苗接種一事，台北市衛生局副局長陳正誠表示，衛生局已經於6月24日終止禾馨四家診所的新冠疫苗接種合約，裁罰目前也沒有取消，因此目前禾馨相關診所並沒有任何疫苗能幫孕婦施打。陳正誠也呼籲台北市的孕婦，應該前往醫學中心開放的特別門診，進行預約施打疫苗。

▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，個案分布以新北市22例最多，其次為台北市20例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，個案分布以新北市22例最多，其次為台北市20例。（圖／NOWnews製圖）
 

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不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
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滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
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