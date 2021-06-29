影／微解封！饒河夜市晚間出現覓食人潮 民眾：沒在怕
台北市長柯文哲宣布，29日起北市夜市能夠「微解封」，《NOWnews今日新聞》實地走訪饒河夜市，在晚餐時間人潮的確湧現，不過大家都戴著口罩、外帶食物，民眾有的說自己「沒在怕」，也有的說看到蠻多人出來實在「怕怕的」。
記者朱啓瑜／台北報導
2021-06-29 21:17:14｜2021-06-29 21:34:32
北市夜市微解封，市府也規劃出SOP。第一，向市府提出申請，經市場處審查許可後，才能復業；第二，自主減攤，以原規模四分之一為原則；第三，嚴格落實實聯制防疫；第四，攤商嚴格自主健康管理，佩戴口罩、量體溫；第五，一律只能外帶。饒河夜市主要出入口，規劃掃碼簡訊實聯，自治會也安排兩位保全檢查民眾的簡訊。
到了晚餐時間，的確有民眾開始陸續進場，比起五月底疫情最嚴重的時候恢復不少，不過饒河夜市攤販透露，全盛時期夜市道路中間有400個攤位，如今微解封第一天，出來擺的只有30到40間，「只剩下十分之一」。攤販無奈對記者表示，雖然出來擺攤，但還是很悲觀「微解封也不會有人來啦！沒有疫苗誰敢出門？之前最慘一天營業額沒到一千元」。
到饒河夜市的民眾，多半都是採買晚餐。一位全副武裝戴好面罩和口罩的男子向記者透露，每次來都是「速戰速決」，另一位民眾則是被今天的人潮嚇到，覺得有點擔心，沒買什麼就離開了。還有一對情侶表示：「常常來買吃的，沒在怕。」因為都戴著口罩和眼鏡，採買食物後沒多逗留就回家了。