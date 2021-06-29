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力挺消防特搜防疫尖兵　新北藥師公會贈防護衣、防毒面罩

▲新北市藥師公會理事長許有杉（中）、公益事務促進委員會主委吳明慧（左）力挺第一線防疫人員，今（29）日捐贈防疫、防護的物資給新北市政府消防局特搜大隊。（圖／新北市藥師公會提供）
▲新北市藥師公會理事長許有杉（中）、公益事務促進委員會主委吳明慧（左）力挺第一線防疫人員，今（29）日捐贈防疫、防護的物資給新北市政府消防局特搜大隊。（圖／新北市藥師公會提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-29 21:36:32

新北市藥師公會購置防護衣、6800個防毒面罩與7000餘個過濾盒，捐贈給新北市府消防局特種搜救大隊；特搜大隊副大隊長柯昭寬表示，目前最需要的物資就是3M面具與過濾罐，尤其是3XL的大型防護衣最缺，外面都很難買到。

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新北市藥師公會理事長許有杉、藥師公會公益事務促進委員會主委吳明慧今（29）日前往新北市政府消防局特搜大隊，捐贈防疫、防護的物資，力挺在第一線執行防疫與確診個案救護、個案隔離與防疫的消防人員。

許有杉指出，藥師公會贈的是3M-6800全面雙罐式防毒面具、濾盒及3XL尺碼的防護衣，除現在COVID-19的疫情期間可使用，日後特殊情況也可使用；雖然價錢比較貴，但只要更換耗材濾棉就可再使用，相當實用。

吳明慧說，身為藥師也在這場戰役上努力，壓力大但比起第一線的消防、醫護仍算很幸福；感謝提供勸募靈感、一起參與勸募的志工好友許雅慧，透過公會公益委員會發起勸募，也獲得藥師界熱心響應，加強第一線防疫戰士的裝備。

吳明慧表示，經聯繫獲悉新北消防局特搜大隊專門負責接送COVID-19的確診患者，比較欠缺較高級的面罩等防護裝備；之前，全國各地的救災救護案例中，也曾有消防救護人員因為N95口罩被患者拉掉而感染確診，讓人不捨。

柯昭寬感謝新北藥師公會的捐贈，目前他們最需要的物資就是3M防毒面具及過濾罐，尤其是3XL的大尺寸防護衣最缺，這個大SIZE的外面都很難買到；因為出任務時，防護衣裡面還有穿著其他的裝備，所以比較需要大尺寸的防護衣。

▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，疫情有逐漸趨緩的趨勢。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，疫情有逐漸趨緩的趨勢。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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