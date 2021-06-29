力挺消防特搜防疫尖兵　新北藥師公會贈防護衣、防毒面罩

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許有杉指出，藥師公會贈的是3M-6800全面雙罐式防毒面具、濾盒及3XL尺碼的防護衣，除現在COVID-19的疫情期間可使用，日後特殊情況也可使用；雖然價錢比較貴，但只要更換耗材濾棉就可再使用，相當實用。
吳明慧說，身為藥師也在這場戰役上努力，壓力大但比起第一線的消防、醫護仍算很幸福；感謝提供勸募靈感、一起參與勸募的志工好友許雅慧，透過公會公益委員會發起勸募，也獲得藥師界熱心響應，加強第一線防疫戰士的裝備。
吳明慧表示，經聯繫獲悉新北消防局特搜大隊專門負責接送COVID-19的確診患者，比較欠缺較高級的面罩等防護裝備；之前，全國各地的救災救護案例中，也曾有消防救護人員因為N95口罩被患者拉掉而感染確診，讓人不捨。
柯昭寬感謝新北藥師公會的捐贈，目前他們最需要的物資就是3M防毒面具及過濾罐，尤其是3XL的大尺寸防護衣最缺，這個大SIZE的外面都很難買到；因為出任務時，防護衣裡面還有穿著其他的裝備，所以比較需要大尺寸的防護衣。
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