TIFA明復談　柯建銘：證明台美是最堅實盟友

台美貿易暨投資架構協定（TIFA）將在30日以視訊方式舉行，由美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen），與我國駐美代表蕭美琴為會議開場，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮，與美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷（Terrence J. McCartin）分別擔任台美雙方的主談代表。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，暌違五年TIFA終於再次復談，特別又遇上了COVID-19的疫情，因此，此次會議格外具有意義。

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柯建銘說，台美要共同合作解決疫情，故而疫苗與醫療物資的流通，會是首要重點。他指出，蕭美琴大使曾說，為了擴增全球COVID-19疫苗產能，USTR主張透過世界貿易組織（WTO）釋出疫苗智慧財產權，而台灣希望爭取美國疫苗製造技術、建構產能以共同抗疫，「在目標上台美有其一致性」，或可透過雙邊平台凝聚共識。

柯建銘說，總統蔡英文也表示，這次TIFA會談有一項重要議程，就是簡化醫療物資進出口程序，這些實質合作對台灣現階段疫情控制將會帶來重要的助力，蔡英文已請談判團隊務必全力以赴。

柯建銘說，面對疫情後的全球經濟發展情勢，台灣要如何在這波全球產業重組的趨勢中，佔據戰略位置，也是相當重要。行政院經貿談判辦公室也已公布，台美雙方將就智慧財產權、數位貿易、藥品醫材、貿易便捷化、法規透明化、投資、供應鏈、非市場經濟、金融服務等議題展開對話，同時也會納入環保與勞工議題。

柯建銘表示，上述都證明台灣與美國，絕對是共享民主自由價值，最堅實的盟友。「明天，就是台灣大步邁向國際，在世界舞台上，以嶄新的姿態踏出第一步，讓我們大聲向世界宣告，台美合作，共創未來」。