打工妹領嘸紓困！一查揪出公司「暗黑操作」　明眼人秒懂

台灣各行各業受疫情衝擊影響，勞動部也順勢推出「部分工時受僱勞工生活補貼」，幫助提供打工族生活補助，昨（28）日開始開放申請後，便吸引不少打工的民眾上網填寫資料。然而有網友卻發現，自己明明符合其他領紓困補助的資格，卻在「投保就業保險」卡關，一查資料才發現公司替他投保的日期不符合規定，讓他氣得大喊「用打工族紓困一萬元看清公司」。

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這名網友日前在社群論壇《Dcard》上分享自己申請紓困的經驗，她提到自己原本在該間公司工作了兩年多，由於公司制度每個月是排班制，而晚班工讀大約每天會有4.5至5.5小時的時數，基本上每個月能排到10至15天的班，但她卻在勞保局網站發現，公司在4月29號退保，「看到這裡我心已經涼一半了」。

▲勞保局資料顯示她的退保時間是4月29日。（圖／翻攝自《Dcard》）

由於政府規定申請一萬元紓困的資格是要在4月30號當天投保就業保險，原PO接著向下一查詢後發現，自己下一次的投保時間是110年5月4號，仔細對照班表後更發現雇主每3到5天為一個級距幫她投保勞保，而登入申請網站一看果真發現，自己被列上「申請人非補貼對象」，無法成功請領一萬元的打工族紓困。

文末她也無奈表示，「我真的超想哭，一直很相信公司，也沒有想說要查這個！在此呼籲大家要注意勞保，不然像我在裡面做兩年多，結果累積年資是一年三個月」，文章曝光後也掀起大批網友討論，「超多公司都這樣一直加退」、「怎麼那麼多公司那麼閒，一直退了又加加了又退」、「我也是4/29被退保，沒保滿整個月，因為4/30勞動節沒上班」。

▲原ＰＯ發現自己無法成功申請紓困。（圖／翻攝自《Dcard》）

此外，也有行家解析雇主進行加退保的動作，是為了省下人事成本「雇主把妳算為短期的計時員工，所以是以1萬初投保，至於加退保都是一種省成本的手段，例如妳有上班才加保，沒排班就退保，是一種對公司省成本的財務操作。講白了公司還是有投保，投保最低金額也有合法，但加加退退就有爭議，建議可以向勞工局檢舉看看」。（編輯：楊智傑）