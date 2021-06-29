【竹縣觀察】：竹縣客家防疫，馬、韓也讚聲

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楊文科的臉書粉專特別將這首歌的貼文置頂，果然也吸引不少網友按讚留言，但有眼尖網友發現包括前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜也「悄悄」來留言。
馬英九留言：「歌曲很好聽，楊縣長辛苦了，大家一起齊心防疫，期待早日重見曙光。」韓國瑜留言：「抗疫路上需要你我一條心！我們一起為竹縣加油、台灣加油！」
馬、韓在網路上本來就自帶流量，有他們這兩個重量級大咖加持，同個臉書粉專的其他貼文的按讚數鮮少破千，但這則貼文的卻高達1萬2000個，由此可知這種「打群架」的操作，「助攻」成效十分顯著，尤其是韓國瑜，光他自己留言的按讚數就高達1萬個，可見「韓粉」在網路上還是相當有向心力。
綠營在社群網路上的這類操作，早已相當成熟，帶頭發起的貼文出現後，其他來朝聖讚聲的動作相當快且集中，互動也活潑有趣，能夠在短時間內形成焦點話題，後續再以媒體報導跟進，一套組合拳打下來，幾乎都可以收割滿滿的網路聲量，慢慢學會跟進的藍營，在這方面的操作相對保守多了，效果也就不如綠營的好。
不過，類似的交互留言還是要謹慎，以先前台南市長黃偉哲臉書小編在蔡英文總統臉書留言的「粽盼親離，保持距離」為例，雖然也增加了很多網路聲量，但恐怕是看笑話的居多了。