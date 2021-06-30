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從7-11三立門市旁邊的湖新路上山就可抵達山丘上景觀咖啡館，藍白建築的外觀很有希臘度假風情。除了一二樓室內用餐區，還有一間玻璃屋，每週逢週末都會有歌手駐場表演。要欣賞夜景的話推薦坐在戶外平台區，夢幻的氣氛非常適合約會。另外草坪區還有白色拱門造景和愛心燈飾，晚上來拍照非常夢幻。
圖/IG@yushan_0411
地址｜新竹縣湖口鄉湖新路980巷
營業時間｜15:00–00:00，周末12:00-00:00 (週三公休)
電話｜ 03-569-0588
夏季三角景觀咖啡廳
進入夏季三角園區前，要先購買100元的門票，門票可以再用來折抵餐點，若遇到假日人潮眾多時需要候位一陣子才能入座。夏季三角咖啡廳的佔地很廣闊，除了有一大片草坪之外，戶外區一整排的漂亮沙發座位也很好拍照。建議可以在下午黃昏先來這邊喝下午茶，拍拍不可錯過的水上教堂造景，再接著晚上看夜景的行程。
圖/IG@akiraniwa
地址｜新竹縣湖口鄉長安路361巷
營業時間｜15:00–02:00，周末11:30–02:00
電話｜ 03-569-0006
卡菲努努明星店
卡菲努努位在竹東鎮明星一路上，除了有一大片180度玻璃窗之外，特別的是店裡有養鸚鵡和小鹿，也開放帶寵物一起來用餐。店內座位很多，總共四層樓，甚至有電梯方便推嬰兒車的爸媽搭乘。戶外則有鯉魚池和大草地可以讓寵物和孩子好好玩耍。除了飲品，這裡也有豐富的甜點和鹹食可以選擇。不管是白天或是夜晚都很適合帶著毛小孩跟小朋友一起來這邊用餐。
圖/IG@chen50_hero
圖/IG@chen50_hero
地址｜新竹縣竹東鎮明星一路138號
營業時間｜11:00–00:00
電話｜ 03-582-7709
大東山咖啡館
大東山咖啡館位於新埔和湖口交界處，園區分成室內和室外區，還有幾間造型可愛的水管屋，但因為是包廂形式，水管屋的低消門檻會稍微高一些。戶外區的草地上擺了幾座躺椅，可以躺在這邊將新竹夜景一覽無遺。旁邊還有玻璃馬車、大泰迪熊等造景可以拍美照。店裡整體光線還刻意調成比較暗的色溫，讓客人可以更清楚的欣賞城市的夜景。
圖/IG@jennifer_saori
圖/IG@capoo._.0503
地址｜新竹縣新埔鎮新湖路366號
營業時間｜16:00–03:00
電話｜ 03-589-1123
101高山頂景觀餐廳
高山頂頂景觀餐廳位於青草湖後山，經過煙波飯店之後左轉靠左走，開上坡路就能抵達。建議可以在黃昏時來訪，看完夕陽之後再接著看夜景。戶外區有一座延伸出去的小空橋，是來這裡必打卡的地方。餐廳周圍也有幾條步道，可以在餐點來之前去散散步。除了飲品點心之外，這裡也有提供豐富的正餐選擇，包括火鍋、麻油雞、豬排套餐等等，讓你在欣賞夜景的同時可以填飽肚子、暖暖身體。
圖/IG@qiuung
地址｜新竹市東區明湖路775巷51-3號
營業時間｜11:00–23:50
電話｜ 03-529-3101
天の堂景觀咖啡
從明新科技大學旁的7-11開始順著餐廳的指標走，就可以抵達天の堂。室外區的一排椅子直接靠著圍欄，可以近距離欣賞無敵夜景，天氣好的話還能看到南寮漁港。這裡主要提供飲品跟炸物等點心，建議可以吃飽飯再來。天の堂環境清幽且視野遼闊，不會過度嘈雜，很適合小情侶來這邊談天約會。
圖/IG@oopskacha
地址｜新竹縣新豐鄉德昌街226號
營業時間｜17:00–01:00
電話｜0911-794-977
原文出處 : ReadyGo 盤點新竹6大必去夜景咖啡廳，帶你度過最浪漫的周末晚上
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