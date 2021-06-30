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足球／史特林率英格蘭擊敗德國　歐國盃上演大驚奇晉級

▲英國金童Raheem Sterling對德國踢進重要一球。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國金童Raheem Sterling對德國踢進重要一球。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2021-06-30 02:34:33｜2021-06-30 02:35:16

2020歐洲國家盃16強賽，「三獅軍團」英格蘭對上「坦克軍團」德國隊，兩軍上半場都沒有進球，不過下半場英格蘭搶得先機，在75分鐘由「金童」Raheem Sterling（史特林）踢進關鍵一球，加上終場前81分鐘，Harry Kane頭槌破網，幫助英國以2:0贏球，順利淘汰德國隊。

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賽前根據《CNN》報導，自1966年世界盃以來，英格蘭還沒有在一戰定生死的比賽中，擊敗過德國隊，這次英格蘭則是創造大驚奇。

在兩隊11次正式比賽中，英格蘭拿到3勝4和4負成績，剛好這場也是英格蘭在溫布利球場的第300場國際比賽，連貝克漢、威廉王子都出席觀賽。

雙方開場後打出快節奏，原本德國有機會先進球，卻被英格蘭隊鎖住，下半場75分鐘，Raheem Sterling策動攻勢，Shaw左側傳球，讓Sterling找到中線機會在禁區勁射入網，包辦這屆大會英國隊前三球。

德國坦克在最後81分鐘還想反擊，Muller單刀突破禁區，可惜射門偏移，英格蘭隊反而在86分鐘再度反擊，先是Shaw在中場斷球，再從左側傳中路，Harry Kane近距離頭槌入網，Harry Kane生涯在大賽7球進球，追平前球星魯尼的紀錄。

 

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