足球／史特林率英格蘭擊敗德國　歐國盃上演大驚奇晉級

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雙方開場後打出快節奏，原本德國有機會先進球，卻被英格蘭隊鎖住，下半場75分鐘，Raheem Sterling策動攻勢，Shaw左側傳球，讓Sterling找到中線機會在禁區勁射入網，包辦這屆大會英國隊前三球。





德國坦克在最後81分鐘還想反擊，Muller單刀突破禁區，可惜射門偏移，英格蘭隊反而在86分鐘再度反擊，先是Shaw在中場斷球，再從左側傳中路，Harry Kane近距離頭槌入網，Harry Kane生涯在大賽7球進球，追平前球星魯尼的紀錄。









