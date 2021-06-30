紐約市長民主黨初選激烈　亞當斯領先大幅縮小

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這次初選破天荒採用複雜的排名選擇投票制（ranked-choice voting）。選民最多可在選票上依偏好次序選擇5位人選，計票過程中遭淘汰的選將選票分配給選民列為第二選擇的參選人。
根據最新非官方計票結果，歷經11輪淘汰，亞當斯得票只比賈西亞多約1.6萬張，差距不到2個百分點。但12多萬張不在籍選票尚待計算，選情充滿變數，預計7月中旬出爐的最終結果難料。
賈西亞或懷禮如在民主黨初選出線，極有可能成為紐約首位女性市長。懷禮在計票第10輪遭淘汰後，賈西亞接收懷禮大部分支持者的選票，有助縮小與亞當斯的差距。
賈西亞在初選投票前與參選的台裔企業家楊安澤共同造勢也發揮作用，如願拿下眾多亞裔選民的第二選擇選票。
楊安澤在初選投票日因得票率不理想宣布敗選。計票淘汰過程中，賈西亞接收逾29%的楊安澤選票，比例高於亞當斯的近25%。
曾任警官的亞當斯在紐約政壇打滾多年，隨著選戰焦點從民生轉向攸關民眾身家安全的治安，他的支持度水漲船高，特別獲非裔及拉丁裔藍領選民青睞。但他長期批評排名選擇投票制，甚至指控楊安澤與賈西亞結盟是企圖不讓「有色人種」當上紐約市長。
亞當斯雖表明會接受計票結果，但隨著得票差距縮小，初選結果是否翻盤、民主黨是否爆發內鬨，將成為這場激烈選戰的後續焦點。
由於紐約市是民主黨票倉，初選出線的民主黨選將幾乎篤定會在11月市長選舉擊敗代表共和黨的斯里瓦（Curtis Sliwa），入主市府。（編輯：周永捷）1100630