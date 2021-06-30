4縣市高溫警訊！最高溫37度 明天中南部停止連日多雨
中央氣象局指出，今（30）日受西南風影響，水氣有減少的趨勢，苗栗以南偶有局部短暫的陣雨或雷雨，北部及東半部為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；在溫度部分，全台升溫，針對臺東縣、花蓮縣、台北市、新北市地區發布高溫警訊，有出現36度高溫的機率。
記者孫唯容/綜合報導
2021-06-30 07:44:09｜2021-06-30 07:45:01
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中表示，今日西南風減弱、水氣減少，迎風面中南部仍有局部短暫陣雨，影響明顯較昨日減小；背風面的北部、東半部高溫炎熱，北部最高溫升至36度左右，東南部更可達37度以上；東半部山區午後偶有局部降雨的機率。
吳德榮說，今日各地區氣溫落在，北部25至36度，中部23至33度，南部23至34度，東部23至37度。
吳德榮指出，明（1）日開始「太平洋高壓」逐漸增強西伸，中南部「連日多雨」的型態結束，台灣進入「夏季型」的天氣﹔明日、週五（2日）各地晴朗炎熱、山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，高溫達36度以上，要注意防曬、防中暑。
週六至下週二(3至6日)水氣略增，各地仍晴朗炎熱、午後山區有局部短暫雷陣雨，並有擴及部分鄰近平地的機率。