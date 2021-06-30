憂科興疫苗效力　土耳其醫學會籲追加其他疫苗

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衛生部長克扎（Fahrettin Koca）、總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）分別於1月13、14日帶頭接種此疫苗。
「共和報」（Cumhuriyet）報導，土耳其之外，巴西、印尼也採用科興疫苗，但是這種疫苗能否有效對抗Delta變異株還是個問號。
報導指出，馬尼沙傑拉勒．拜亞爾大學（ManisaCelal Bayar University）傳染病、公共衛生和醫學微生物學系進行「科興疫苗免疫反應第3個月追蹤結果」顯示，志願參與計畫的1053位醫療工作者都接種科興疫苗，其中95.2%於施打第2劑後3個月，體內抗體水準降低。
研究發現，1053位醫療工作者中，有26人於施打第2劑科興疫苗3個月內仍感染2019冠狀病毒疾病。
研究報告稱：「為確保疫苗持續有效，我們認為對醫療工作者追加第3劑恐有其必要。」至於最終報告將視「6個月抗體水準及有效性追蹤結果」而定。
土耳其醫學會（Turkish Medical Association）28日推文，公開呼籲首波接種疫苗的醫療工作者和65歲以上公民「應該追加一劑證明可以有效對抗Delta變異株的疫苗」。（編輯：周永捷）1100630