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憂科興疫苗效力　土耳其醫學會籲追加其他疫苗

▲研究發現，中國科興疫苗接種者體內抗體水準於施打第2劑3個月內就會降低，土耳其醫學會呼籲首波接種的醫療工作者和65歲以上公民追打其他疫苗。（圖／翻攝自中國科興官方網站）
▲研究發現，中國科興疫苗接種者體內抗體水準於施打第2劑3個月內就會降低，土耳其醫學會呼籲首波接種的醫療工作者和65歲以上公民追打其他疫苗。（圖／翻攝自中國科興官方網站）

中央社

2021-06-30 08:36:27

（中央社記者何宏儒安卡拉30日專電）研究發現，中國科興疫苗接種者體內抗體水準於施打第2劑3個月內就會降低。土耳其醫學會呼籲首波接種的醫療工作者和65歲以上公民追加「可有效抗Delta變異株的疫苗」。

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土耳其1月14日針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）展開疫苗接種工作，當時只有中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）生產的CoronaVac疫苗可用。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）、總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）分別於1月13、14日帶頭接種此疫苗。

「共和報」（Cumhuriyet）報導，土耳其之外，巴西、印尼也採用科興疫苗，但是這種疫苗能否有效對抗Delta變異株還是個問號。

報導指出，馬尼沙傑拉勒．拜亞爾大學（ManisaCelal Bayar University）傳染病、公共衛生和醫學微生物學系進行「科興疫苗免疫反應第3個月追蹤結果」顯示，志願參與計畫的1053位醫療工作者都接種科興疫苗，其中95.2%於施打第2劑後3個月，體內抗體水準降低。

研究發現，1053位醫療工作者中，有26人於施打第2劑科興疫苗3個月內仍感染2019冠狀病毒疾病。

研究報告稱：「為確保疫苗持續有效，我們認為對醫療工作者追加第3劑恐有其必要。」至於最終報告將視「6個月抗體水準及有效性追蹤結果」而定。

土耳其醫學會（Turkish Medical Association）28日推文，公開呼籲首波接種疫苗的醫療工作者和65歲以上公民「應該追加一劑證明可以有效對抗Delta變異株的疫苗」。（編輯：周永捷）1100630

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