Delta入侵挨批　潘孟安嗆「網路柯南」：耍嘴炮無助防疫

屏東枋山群聚感染案至今造成12人確診、8人感染武漢肺炎變種Delta病毒，源頭為一對從秘魯返台、設籍台中的祖孫，2人11日出現發燒症狀、14日確診。外界質疑，祖孫2人6日回國時，歐美早已飽受Delta病毒威脅，但機場卻沒有入境篩檢機制，加上後續一連串應變慢半拍，屏東縣長潘孟安23日才公布相關資訊，最終導致Delta病毒在台灣擴散。





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對此，屏東縣政府27日反咬「疫調主責在系統通報後由台中市接手處理」，被罵甩鍋的潘孟安28日喊冤：｢吹哨者還要被凌遲｣，潘孟安29日再表示，屏東從5月21日出現第一例開始，屏縣一本初衷，透明公開精準疫調，甚至主動請昆陽實驗室比對，一直以來不甩鍋、不卸責、不口水。





潘孟安強調，屏縣一接到通報就開始調查，疫調只能聽確診者陳述，確診者住在隔離病房，屏縣一直如實疫調，請大家不要再以訛傳訛，模糊防疫工作。希望防疫少一點口水多一點汗水，很多「網路柯南」、「事後孔明」一點都無濟於事，鍵盤無法解決問題，耍嘴炮無助整個防疫工作。





然而，枋山群聚感染案祖孫2人6日從秘魯返台，但在桃園機場沒入境篩檢，也未入住集中檢疫所或防疫旅館。2人離開機場後，乘坐防疫計程車南下屏東枋山，過程中曾在台南關廟服務區上廁所，回到枋山後開始居家檢疫14天，不料祖孫2人11日均出現發燒症狀、14日確診並收進負壓病房治療。





由於祖孫2人被歸屬為境外移入，屏東縣政府第一時間未展開疫調，依照「COVID-19通報個案之歸屬暨疫調主責縣市建議」，認定應由2人出境前居住地台中市負責疫調，而2人在居家檢疫期間將病毒傳染給染給鄰居，直到22日枋山有一名計程車運將確診，而運將的乘客就住在秘魯祖孫隔壁，趕緊進行基因定序比對，至今確認有8人感染Delta病毒。





發現運將感染2天後，屏縣府24日緊急設立社區快篩站，並於27日通知新北市府，等於台灣6日至27日大約3周時間，對Delta病毒幾乎沒有防範。屏縣府強調，枋山群聚的運將22日確診後，縣府人員立刻展開疫調，進而發現運將的乘客之一住在秘魯祖孫隔壁，他們馬上擴大匡列及採檢，一口氣找出了另外9個確診者，絕對沒有拖延調查的情況。





另外，屏縣府提到，根據確診案14407的鄰居疫調自述，秘魯嬤14日確診後，在門外等待送醫期間，案14407曾上前關心，交談約1分鐘，距離約1至2公尺，均有戴口罩，此前也曾因為倒垃圾，有短暫寒暄及打招呼的經歷，屏東縣政府推測，可能是因此才被傳染。



