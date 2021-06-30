台大醫院分享經驗！確診孕婦順利生產康復　寶寶採檢陰性

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產婦回憶，因為自己確診，家人也都被隔離中，所以當初是一個人整理行李、上了救護車到台大，一直想「怎麼會是我？」，她坦言心理壓力極大，因為得一個人好好呼吸、一個人簽同意書，總想著一個人要照顧好寶寶，但到了台大發現「原來我不是一個人」。
產婦說，原來自己不是一個人要做全部的事，她感謝台大醫療團隊、護理人員與她充分溝通，更給予支持與鼓勵，讓她覺得很溫暖，也感謝陽明醫院的同仁，「所有的愛，我都收到了」。另外，雖然剖腹產後，自己仍接受治療，但護理同仁願意著全套防護裝備，到負壓隔離病房協助她擠乳，替她餵哺寶寶，也讓她跟寶寶視訊，讓她非常感謝。
台大醫院指出，剖腹當下其實情況很緊急，因為產婦染疫用藥方面得十分謹慎，尤其瑞德西韋並沒有許多文獻其對胎兒的安全性，再加上產婦呼吸需求大增，恐得插管的情況下，依照美國CDC的指引，必須盡速剖腹，否則產婦插管一起住進加護病房，用藥與治療「綁手綁腳」更會增加母子的危險性。
所幸最終順利剖腹，產婦生下寶寶後，治療問題變「單純」，恢復健康狀況良好，而寶寶生產前使用促進胎兒肺部成熟的針劑等，雖然是早產的寶寶，但出生至今「表現很優秀」，PCR採檢也多次陰性，讓媽媽與院方都很振奮。
台大醫院表示，真的很謝謝媽媽與寶寶的堅強，但這個個案也顯示出，孕婦為高風險族群，病情變化快，需要插管或已插管治療的重症孕婦，可以盡早安排生產。同時也提醒，第二、第三預產期的孕婦可以施打疫苗，因為有了預防接種，不僅可以減少孕婦重症或小孩早產的併發症，同時產婦打了疫苗，保護力也能經由胎盤傳給小孩，讓寶寶出生後也會有保護力。
另外，台大醫院也指出，確診產婦如果解隔離可以親自補餵寶寶，若還沒解隔則可擠出來餵寶寶，而母奶PCR檢測並沒有病毒，如果還有疑慮可用巴斯德消毒法，低溫62.5度的溫度消毒母乳。而確診孕婦要擠奶時，除了口罩要戴好、手部清潔外，也要擦拭乳房後再擠乳。
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