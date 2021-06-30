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鋼鐵、航運領攻！台股早盤大漲151點、衝上17749點新高

▲台股今（30）日早盤高開走高，大漲逾百點，盤中更來到17749.63點再創新高。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股今（30）日早盤高開走高，大漲逾百點，盤中更來到17749.63點再創新高。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-06-30 10:01:16

美股4大指數全面收紅，台股今（30）日在鋼鐵、航運類股領漲，加上台積電、鴻海、聯發科等電子股開盤亦走揚下，早盤指數也開高走高，盤中更大漲151.44點，並衝上17749.63元盤中新高價，目前仍上漲130點左右。不過，國產疫苗的聯亞藥盤中股價一度跌逾7%，並跌破200元，而高端疫苗股價也一度紅翻黑，目前上漲逾1%，來到246元。

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在市場對於經濟復甦抱持樂觀預期，加上對通膨憂慮降溫，美股那斯達克和標準普爾指數雙雙收在新高，其中道瓊工業指數終場上漲9.02點、漲幅0.03%、收在34292.29點；那斯達克指數上漲27.83點、漲幅0.19%、收在14528.34點；標指500指數上漲1.19點、漲幅0.03%、收在4291.8點；費城半導體指數上漲25.73點、漲幅0.77%、收在3348.87點。

台股今日早盤也是開高走高，以17648.25點、上漲50.06點開出後，在中鋼、燁輝、大成鋼、中鴻、春源、大成鋼等鋼鐵類股，還有萬海、長榮、陽明等航海王帶攻，加上台積電、聯發科。鴻海等電子股開盤亦走揚下，電子、傳產及金融同步點火，台股亦站上17700點，一度來到17749.63點，大漲151.44點，目前仍上漲逾百點。

在類股表現上，傳產類股表現強勁，目前玻璃陶瓷漲逾9%，鋼鐵、造紙漲逾4%，航運亦漲逾3%，其中航海王的萬海漲逾5%，長榮漲幅也有3%以上，陽明及華航及長榮航漲超過2%，而電子3王的聯發科及鴻海目前都漲逾1%，台積電 上漲0.34%，聯電漲0.75%。

倒是日前代母公司聯亞生技發表新冠肺炎疫苗二期臨床試驗期中分析報告的聯亞藥今日跌逾7%，股價更跌破了200元，盤中一度下探190.5元，而另一家國產疫苗廠高端疫苗盤中股價也一度翻黑，並下探236元，目前又翻紅，漲逾1%，股價來到246元。

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重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
24.44%75.56%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.54%8.46%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
82.09%17.91%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
8.93%91.07%
2021-06-28-2021-07-01
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