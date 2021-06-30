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各國懷疑中國疫苗效力不足　今年65億劑產能恐被浪費

▲中國預計今年能夠生產65億劑疫苗，然而近期各國對中國製疫苗效力的信心降低，需求減弱的情況下，疫苗存在被大量浪費的風險。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國預計今年能夠生產65億劑疫苗，然而近期各國對中國製疫苗效力的信心降低，需求減弱的情況下，疫苗存在被大量浪費的風險。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-30 10:26:56｜2021-06-30 11:02:43

為防治新冠肺炎（COVID-19）疫情，中國近期加快新冠疫苗的接種速度，昨（29）累計接種劑量已經突破12億劑，外交部長王毅在二十國集團（G20）會議上表示，中國已經向海外輸出逾4.5億劑疫苗。日《日經亞洲》評論指出，中國藥廠正在不斷提升產能，預計今年能夠生產65億劑疫苗，然而近期各國對中國製疫苗效力的信心降低，需求減弱的情況下，疫苗存在被大量浪費的風險。

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中國衛健委昨日通報，至2021年6月28日，全中國累計接種新冠疫苗12億671.4萬劑，中國國務委員兼外交部長王毅透過視訊出席G20外長會議，表示中國已向近100個國家提供超過4.5億劑疫苗，中方呼籲有能力國家避免限制出口或是超量囤積，以消除「免疫鴻溝」。

中國目前有2款「滅活疫苗」通過世界衛生組織（WHO）、COVAX的認證，分別是國藥（Sinopharm）與科興（Sinovac）。《日經亞洲》評論分析，廣開對進口疫苗的限制、消除「免疫鴻溝」除了防控疫情，實際上中國也是在為大量生產的新冠疫苗尋找出路。北京正在如火如荼的建造國藥集團（Sinopharm）的疫苗工廠，要趕在7月1日完工上線，國藥控股稱，該工廠是送給中國共產黨建黨百週年的「生日禮物」。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國藥集團研製的新冠疫苗於今年5月獲得WHO批准。（圖／美聯社／達志影像）
國藥集團從3月開始積極提高產能，預計生產力將提高5倍，每年可生產50億劑疫苗。科興也在4月於北京啟動第三座工廠，預計年產量能夠達到20億劑；生技公司康希諾（CanSino Biologics）也在6月於上海經營合資工廠。

《日經亞洲》指出，中國提高新冠疫苗產能是為了加強「疫苗外交」的力道，這些疫苗被送至「一帶一路」倡議的參與國家。在COVAX延遲交貨、歐美國家力拚國內疫苗接種率的時候，中國透過疫苗外交加強它在亞洲、非洲及拉丁美洲的影響力，但全球對中國疫苗的信心開始下降。

摩根大通（J.P. Morgan）近期發表報告指，包括施打輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、AZ（Oxford/AstraZeneca）疫苗的9個國家，包括美國、英國在內，在疫苗接種率到達40%後新增病例明顯下降；然而，使用中國疫苗的8個國家中，只有匈牙利的新增病例減少，其他國家，例如巴林、馬爾地夫、塞席爾、阿聯酋的疫情沒有任何改善。

▲2021年1月，智利收到了第一批由中國運來的科興疫苗，此後並有更多中國製疫苗進入拉美地區。（圖／美聯社／達志影像）
▲2021年1月，智利收到了第一批由中國運來的科興疫苗，此後並有更多中國製疫苗進入拉美地區。（圖／美聯社／達志影像）
根據WHO的數據，國藥疫苗對18至59歲的人群有效率為78%，對老年人的有效力為「不清楚」；獲取科興疫苗的國家，對疫苗效力的初步研究顯示，有效率大約是50%至84%不等。麻州大學醫學院教授Lu Shan表示，中國新冠疫苗屬於「滅活疫苗」，使用的是傳統疫苗技術，而輝瑞、莫德納使用的mRNA技術能夠引發更好的免疫反應。

《日經亞洲》評論指，中國在製藥領域仍落後歐美企業。國藥控股每年營收約5900億人民幣，其中90%來自中國內部的製藥業務，其在尖端科技上仍然落後海外，且由於匆忙推出新冠疫苗，效力似乎也不夠顯著。中國預計今年將生產65億劑新冠疫苗，遠多於美國的45億計，為全球產量最高的國家。但如果國際社會對中國疫苗失去信心，疫苗產能可能最終會被浪費。

▲中國科興疫苗。（圖／翻攝自中國科興官方網站）
▲土耳其學會研究認為中國科興疫苗效力較低，呼籲政府追打第三劑其他疫苗。（圖／翻攝自中國科興官方網站）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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