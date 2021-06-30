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TIFA復談　江啟臣強調國會監督、朱立倫盼爭取最大利益

▲台美今（30）日早上舉行中斷近5年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談。國民黨主席江啟臣表示，對外經貿談判，也要面對內部溝通、民主問責更高的期待。（圖／資料照片）
▲台美今（30）日早上舉行中斷近5年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談。國民黨主席江啟臣表示，對外經貿談判，也要面對內部溝通、民主問責更高的期待。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-06-30 10:37:23｜2021-06-30 10:37:33

台美今（30）日早上舉行中斷近5年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談。國民黨主席江啟臣表示，對外經貿談判，也要面對內部溝通、民主問責更高的期待，經貿談判要能取得社會支持與信任，「訊息透明」、「民主參與」與「國會監督」是不可迴避的原則；前國民黨主席朱立倫則表示，樂見台美經貿談判復談，應以台灣人民最大利益為出發，這也是拜登政府上任後經貿政策的改變，希望有具體成果。

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江啟臣說，這5年來，歷經美方兩度政權輪替、中美貿易戰、新冠疫情，對台美雙邊產業經濟都帶來不小影響，如今雙邊終於有機會坐下來，就貿易投資方面重新討論調整，值得高興。

江啟臣指出，不過正如幾年前兩岸《服貿》爭議所凸顯的，台灣在民主化進程中，政府對外經貿談判，也要面對內部溝通、民主問責更高的期待。因此幾天前他曾呼籲過，行政院應公開談判議程，邀請社會各界檢視，甚至傾聽各界在台美貿易上遇到的問題，與美方提出協商。

江啟臣說，我方要做出的具體承諾，也應接受民意與國會的監督，若有可能衝擊到國內民生、產業的部分，務必要先透過「公聽會」或「聽證會」來徵詢各方意見，切忌行政專斷，招致「黑箱」疑慮。尤其是如「萊豬進口」這種已經引起社會公憤，並正透過公投程序進行民主複決的爭議事項，蔡政府應善盡充分溝通之則，切勿給美方不實的承諾期待。

江啟臣表示，這次美方疫苗援台，全民都很感謝。但回到經貿談判場域，仍期許我方談判代表團能不卑不亢、有為有守，在深化台美經濟合作的方向上，替台灣爭取最大利益。

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