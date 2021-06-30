中國用假訊息撕裂台灣　金融時報：透過Line、PTT擴散

台灣自5月爆發新一波新冠肺炎（COVID-19）疫情之後，疫情、疫苗等相關議題更在國內掀起激烈論戰。英國《金融時報》29日刊登報導，指出中國趁著台灣疫情大爆發之際，發動假消息攻勢，企圖撕裂台灣團結。





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《金融時報》資深兩岸記者席佳琳（Kathrin Hille）以「台灣的團結在中國假訊息的衝擊下破裂」為題，分析五月中旬疫情爆發後的經歷變化。報導指出，由於守住長達16個月的疫情，台灣比起其他民主國家感到更加的自在。美國研究機構皮尤（Pew Research Center）研究更發現，在疫情穩定之下，有68%的民眾認為，台灣社會比起疫情大流行之前還要團結，認同比率僅次於新加坡。





席佳琳指出隨著疫情入侵，台灣社會現在已經出現裂痕。雖然目前沒有數據能與皮尤調查直接做比較，但在疫情爆發之後，更引爆了充滿偏見的爭執，人民對政府的不信任感加深，對於製造謠言訊息的恐慌情緒也逐漸升高。





大部分西方民主國家在疫情期間，都必須處理國內摩擦，像是部分人士反對封鎖措施或是反對疫苗接種運動。但除此之外，台灣還得面對中國的虎視眈眈。席佳琳指出，中國主張台灣是領土的一部分，更隨時準備好利用台灣島上的任何分歧。





席佳琳指出，中國一直以來都選擇使用假訊息來攻擊台灣。有專家發現，自從去年疫情大流行以來，中國情報單位對於台灣的攻擊大幅增加，在確診數以及死亡數上升的同時，這些攻擊也為台灣帶來傷害。





上個月廣為流傳的訊息，指出台灣的非正式保護者美國，至今沒有賣給台灣一瓶疫苗。本月稍早也傳出，北京宣稱成千上萬的台灣民眾到中國打疫苗，中國媒體還宣稱，台灣沒有疫苗提供給民眾的情況下，卻仍計畫要提供疫苗給友邦，上述訊息也都遭到政府否認。





最近台灣加速疫苗接種計畫之後，中國媒體又散播年長者接種疫苗死亡的消息。隨後台灣的接種速度開始放緩，因為不少長者對疫苗感到害怕。





分析家表示，中國在台灣散播假訊息最重要的模式，就是利用假新聞或是內容農場扭曲故事，在Line群組或是批踢踢實業坊（PTT）擴散，最後進入台灣主流媒體。





席佳琳認為「一旦故事在電視上放大，就開始有合法性」「目前在台灣爆發的假訊息凸顯國家新聞業缺乏嚴謹的問題，在壓力不斷增加時，這非常有殺傷力」。





雖然台灣在亞洲媒體自由度排名第二，僅次於南韓，但是台灣媒體環境兩極化，「以煽情和追求利潤為主導」。民間組織也正努力提高民眾媒體釋讀能力，希望教育學生如何判斷新聞可信度。



