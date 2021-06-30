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NBA／字母哥意外受傷　老鷹扳倒公鹿東區決賽戰平

▲字母哥Giannis Antetokounmpo（中）受傷。（圖／美聯社／達志影像）
▲字母哥Giannis Antetokounmpo（中）受傷。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2021-06-30 10:59:23｜2021-06-30 11:03:08

NBA季後賽東區決賽，老鷹隊今天在主場迎戰公鹿，不過「少主」Trae Young（崔楊）在關鍵第四戰並未出賽，因為他在前一場不慎扭傷，只好先休養，不過老鷹群將眾志成城，後衛Lou Williams拿下21分、8助攻幫助球隊以110:88大勝公鹿，也幫球隊在系列賽戰成2:2平手。

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Trae Young在第三戰因為不小心踩到裁判的腳，導致右腳骨頭挫傷，老鷹隊也被質疑是否能夠在缺少主將的狀況下贏球。

Lou Williams先發運籌帷幄，Bogdanovic投進6顆三分球狂拿20分，加上「字母哥」Giannis Antetokounmpo第三節受傷退場，之後也無法回歸，老鷹隊防守兇悍，Reddish替補也有12分進帳。

老鷹隊在開賽後就壓著公鹿隊打，第三節還一度領先高達25分，最後公鹿二哥Khris Middleton拿下16分，Jrue Holiday拿下19分，可惜都無法追趕。

Antetokounmpo受傷還有14分進帳，8籃板、3助攻，但是公鹿隊在他退場後士氣低落，也無法在後盤逆轉戰局。

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