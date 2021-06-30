北市網路預約打疫苗踴躍！蔡炳坤：2小時湧入5萬人預約

台北市今（30）日上午開放第四梯次、72歲以上長者及55歲以上原住民網路預約施打疫苗。民眾預約也相當踴躍，台北市副市長蔡炳坤表示，網路預約開放2個小時後，已經有超過5萬人上線預約。由於這波提供了8.7萬劑的疫苗可供預約，目前還有3.7萬劑左右的預約空間，蔡炳坤也呼籲民眾多多利用網路預約系統。





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蔡炳坤表示，今天是長者接種疫苗預約的第四波，開放72歲以上長者及55歲以上原住民長者，這次施打莫德納疫苗，今天早上8時開始接受預約，提供劑量達8萬7136劑，很快地從8點開始預約到10點鐘統計，已經預約取號成功有5萬568人，超過一半以上，市民朋友預約相當踴躍，是很好的現象。





蔡炳坤強調，透過預約制度最大好處是，北市府所提供的254個接種點，包括208間診所、34間醫院以及12個各區門診中心，可以精準知道有多少長者來接種，每個長者按照預約時間到達接種點就可以，大家都可以節省時間，也可避免排隊群聚。





蔡炳坤說，預約系統經過前三波掛號到現在，已經算是相當穩定，希望今明兩天繼續按照這時間預約，接著7月2日、3日、4日、5日四天，能夠讓長者非常有秩序的到各個接種點去接受疫苗接種，若這波沒辦法預約到，或沒預約的也沒關係，下波都還會做相關準備，讓長者都可以接種疫苗是市府責任，會努力達成目標。



