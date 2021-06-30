美國最好放棄與北京對話　前黨校教授：中共實際上很脆弱

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蔡霞分析美國過去40年建立的溝通橋樑，實際上只催生了一個敵視美國的中國領導階層，且在現任的國家主席習近平的領導下，任何接觸往來都不再有用，美國必須用更強硬、堅固的防禦面對中國。
《華爾街日報》介紹，蔡霞在中共中央黨校任職15年，在現任國家主席習近平上台那一年（2012）退休，於爆發新冠肺炎（COVID-19）時以訪客的身份留在美國，由於在網路上流傳她發表批評習近平的文章，蔡霞目前回到中國的可能性極低。2005年逃往澳洲的前中國外交官陳用林表示，蔡霞作為黨校教授，長期致力於意識型態發展，使得蔡女士的言論其他批評共產黨的人更具可信度。
蔡霞表示，中國共產黨其實比美國想像的要脆弱得多，習近平的領導風格正將國家引向危險的境地。她形容，「中國有著餓龍的野心，但內在卻是一隻紙老虎」表面上很強大，但內部的矛盾與自我懷疑也不斷增加。早前於今年1月，蔡霞還在一篇長篇文章中，講述「與黨決裂」的心路歷程。
蔡霞認為，雖然美國政府現在將中國定位為「競爭對手」，但中國事實上一直將美國視為敵人。共產黨內部擔憂美國的力量，這體現在中國官方如何描述美中關係以及美中對立，中國官員將「和平崛起」改稱為「和平發展」，就是擔心用「崛起」兩個字會被華府視為對手。
蔡霞寫道，華府應該為「中共突然解體」的可能做好準備，在廣大的9200萬黨員中，存在許多嚴重分歧，有許多人、社會菁英實際上認可美國的民主制度與自由普世價值。蔡霞認為，過去美中交流中，美國決策者可以說是「步步錯」，1989年爆發天安門事件後，美國居然天真的認為支持中國加入世界貿易組織（WTO）能夠改變中國，但現在美國要做好應對中國內部矛盾深化的準備。