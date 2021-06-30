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美國最好放棄與北京對話　前黨校教授：中共實際上很脆弱

▲前中共中央黨校教授蔡霞發表評論認為，中共領導階層比實際上看起來的要「更脆弱」，美國應該放棄與北京交流的天真想法。（圖／美聯社／達志影像）
▲前中共中央黨校教授蔡霞發表評論認為，中共領導階層比實際上看起來的要「更脆弱」，美國應該放棄與北京交流的天真想法。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-30 11:29:40

中國共產黨即將迎來建黨百週年，近日北京維穩的力道不斷加強，前中共中央黨校教授蔡霞卻在百年黨慶前夕發表評論認為，中共領導階層比實際上看起來的要「更脆弱」，美國應該放棄與北京交流的天真想法，對中國採取無懈可擊的強硬立場。

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《華爾街日報》報導蔡霞在中共百年大慶前夕發表了長達28頁的論文，將在本週由史丹佛大學智庫胡佛研究所（Hoover Institution）發表，研究所高級研究員戴蒙德（Larry Diamond）表示，蔡霞作為中共系統內的重要人物，證實了許多美國學者最近對中國的看法。

蔡霞分析美國過去40年建立的溝通橋樑，實際上只催生了一個敵視美國的中國領導階層，且在現任的國家主席習近平的領導下，任何接觸往來都不再有用，美國必須用更強硬、堅固的防禦面對中國。

▲（圖／翻攝自《華爾街日報》）
▲本週由史丹佛大學智庫胡佛研究所即將發表蔡霞的論文。（圖／翻攝自《華爾街日報》）
《華爾街日報》介紹，蔡霞在中共中央黨校任職15年，在現任國家主席習近平上台那一年（2012）退休，於爆發新冠肺炎（COVID-19）時以訪客的身份留在美國，由於在網路上流傳她發表批評習近平的文章，蔡霞目前回到中國的可能性極低。2005年逃往澳洲的前中國外交官陳用林表示，蔡霞作為黨校教授，長期致力於意識型態發展，使得蔡女士的言論其他批評共產黨的人更具可信度。

蔡霞表示，中國共產黨其實比美國想像的要脆弱得多，習近平的領導風格正將國家引向危險的境地。她形容，「中國有著餓龍的野心，但內在卻是一隻紙老虎」表面上很強大，但內部的矛盾與自我懷疑也不斷增加。早前於今年1月，蔡霞還在一篇長篇文章中，講述「與黨決裂」的心路歷程。

▲前中共中央黨校教授蔡霞認為，中共在建黨百年前夕，特意重提1931年的顧順章叛黨事件，不只有威懾的意味，也顯示中共內部局勢不穩、山雨欲來。資料照。（圖／翻攝自紐約時報）
▲前中共中央黨校教授蔡霞認為，中共在建黨百年前夕重提1931年的顧順章叛黨事件，不只有威懾的意味，也顯示中共內部局勢不穩。資料照。（圖／翻攝自紐約時報）
蔡霞認為，雖然美國政府現在將中國定位為「競爭對手」，但中國事實上一直將美國視為敵人。共產黨內部擔憂美國的力量，這體現在中國官方如何描述美中關係以及美中對立，中國官員將「和平崛起」改稱為「和平發展」，就是擔心用「崛起」兩個字會被華府視為對手。

蔡霞寫道，華府應該為「中共突然解體」的可能做好準備，在廣大的9200萬黨員中，存在許多嚴重分歧，有許多人、社會菁英實際上認可美國的民主制度與自由普世價值。蔡霞認為，過去美中交流中，美國決策者可以說是「步步錯」，1989年爆發天安門事件後，美國居然天真的認為支持中國加入世界貿易組織（WTO）能夠改變中國，但現在美國要做好應對中國內部矛盾深化的準備。

▲（圖／翻攝自）
▲中國共產黨即將迎來建黨百週年。（圖／翻攝自）
 

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